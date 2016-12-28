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TJ составил список лучих кинофильмов 2016 года

Редактор TJ решил составить список фильмов, которые транслировались на экранах российских кинотеатров в 2016 году. Сообщается, что за уходящий год зрители могли увидеть как минимум три блокбастера, а также ленты в жанре научной фантастики.
TJ составил список лучих кинофильмов 2016 года


По мнению редактора TJ, в список лучших фильмов вошла картина под названием «Вышивший», где главную роль исполнил Леонардо ДиКаприо. Сообщается, что лента повествует об охотнике по имени Хью Гласс, который сумел обойти Дикий Запад и выжить в борьбе с медведем. Примечательно, что именно за эту картину, пришедшую на территорию РФ в 2016 году, голливудский киноактер получил «Оскар». На втором месте оказалась кинокартина Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», где рассказываются о судьбах американских героев после окончания Гражданской войны.
TJ составил список лучих кинофильмов 2016 года

TJ составил список лучих кинофильмов 2016 года


Также редактор TJ выделил кинофильм «В центре внимания», режиссером которого стал Том МакКарти. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании журналистов касательно преступлений, сделанных священниками-педофилами. В список также вошел мультфильм «Зверополис», собравший в прокате на территории РФ около 1 млрд долларов. Вошел также проект «Славные парни», где согласились сыграть киноактеры Рассел Кроу и Райан Госплинг. Кинематографическая картина повествует о двух напарниках, решающих совместно расследовать преступления.


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