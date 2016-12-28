TJ составил список лучих кинофильмов 2016 года

По мнению редактора TJ, в список лучших фильмов вошла картина под названием «Вышивший», где главную роль исполнил Леонардо ДиКаприо. Сообщается, что лента повествует об охотнике по имени Хью Гласс, который сумел обойти Дикий Запад и выжить в борьбе с медведем. Примечательно, что именно за эту картину, пришедшую на территорию РФ в 2016 году, голливудский киноактер получил «Оскар». На втором месте оказалась кинокартина Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», где рассказываются о судьбах американских героев после окончания Гражданской войны.Также редактор TJ выделил кинофильм «В центре внимания», режиссером которого стал Том МакКарти. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании журналистов касательно преступлений, сделанных священниками-педофилами. В список также вошел мультфильм «Зверополис», собравший в прокате на территории РФ около 1 млрд долларов. Вошел также проект «Славные парни», где согласились сыграть киноактеры Рассел Кроу и Райан Госплинг. Кинематографическая картина повествует о двух напарниках, решающих совместно расследовать преступления.

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