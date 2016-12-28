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Юлия Проскурякова удивила публику «голым» нарядом на премьере детского шоу

Юлия Проскурякова удивила публику, появившись в «голом» наряде на премьере детского шоу. Проходило масштабное мероприятие, которое посетила 34-летняя супруга Игоря Николаева, во Дворце спорта «Лужники», расположенном на территории Москвы.

Юлия Проскурякова удивила публику «голым» нарядом на премьере детского шоу

Поклонники Юлии Проскуряковой были несколько удивлены выбором наряда знаменитости для детского шоу «Волшебное созвездие Disney», дебютировавшего в Москве. Так, супруга Игоря Николаева надела темный верх и аналогичного цвета брюки, дополнив образ кроссовками и большим «клатчем». Однако больше всего в глаза бросался именно топ, поскольку он оказался прозрачным и сквозь ткань отлично проглядывался темный бюстгальтер поверх обнаженного тела. Публика рада тому, что Проскурякова стала чаще мелькать на мероприятиях, но осудила за выбор «голого» наряда на событие для детей.
Юлия Проскурякова удивила публику «голым» нарядом на премьере детского шоу

Между тем, накануне критике также подверглась и певица Глюкоза, которая появилась на детской премии Kinder МУЗ Awards в длинном платье с разрезом, под которым не оказалось нижнего белья. Впрочем, исполнительница не впервые посещает публичное мероприятие в минимальном количестве одежды.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164323-news.html
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