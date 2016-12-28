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Развод Бузовой и Тарасова, последние новости: вскрылась правда о причинах расставания пары

Развод Бузовой и Тарасова, последние новости: вскрылась правда о причинах расставания пары
Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова официально состоится уже через пару дней. Именно 30 декабря ЗАГС выдаст экс-влюбленным документы, которые будут свидетельствовать о том, что они больше не приходятся друг другу мужем и женой.

Во время бракоразводного процесса между супругами произошел скандал. Сначала в интернете всплыла информация с телефона теледивы - любовная переписка Бузовой с Нагиевым, откровенное видео и интимные снимки. После такого Тарасов не мог простить любимую и окончательно решился на развод. Даже после того, как стало ясно, что Бузова и Тарасов больше никогда не будут вместе, они продолжили в публичном пространстве поливать друг друга грязью, что выводила из себя огромную армию из числа их верных поклонников. Люди до сих пор не понимают, почему нельзя было расстаться мирным образом.

Впрочем, говорить об истинных причинах развода начали еще несколько месяцев назад. Муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов ушел от своей супруги из-за ее нечистоплотности. Об этом стало известно благодаря попавшей в сеть смс-переписки между звездой и ее мамой Ириной Бузовой.

«Ты должна стараться, ты же девочка. Надо понимать, что мы с тобой чушки, и очень бардачные. Но ради любимого можно и стать лучше. Это же такие мелочи, как заправить кровать, убрать мусор, сполоснуть раковину после себя, закрыть двери шкафа. Ваши мужики чистюли, а я вас к порядку не приучила. Аня исправилась, а у вас всегда очень грязно. Если не хочешь делать это ради любимого, то хотя бы ради себя и своих детей. Ни один мужик не будет жить с грязнулей», - написала Ирина Бузова.

Сама же телезвезда намекала на измены со стороны футболиста, которые она сначала терпела, а затем приняла твердое решение о надобности оформления развода. Накануне Ольга призналась, что ищет себе нового возлюбленного, который бы стал для нее защитником.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164319-news.html
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