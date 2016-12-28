Галкин рассказал почему мог не жениться на Пугачевой

В эфире передачи «Лучше всех» Максим Галкин, являющийся ее ведущим, каждую неделю принимает в гостях детей, рассказывающих свое мнение на разные темы. На одном из выпусков присутствовала девочка Полина, выбравшая для обсуждения брак ведущего с его супругой Аллой Пугачевой.Юная участница передачи рассказала, что раньше ее можно было мгновенно убаюкать песней Примадонны «Опять метель». Затем девочка начала напевать композицию на свой манер, невпопад в сравнении с оригиналом. В результате Максим Галкин не сдержался и заявил, что если бы его супруга пела также, то он бы никогда на ней не женился.

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