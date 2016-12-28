"Дом-2" новости и слухи сегодня, 28.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 28 декабря

Последние новости "Дом-2", актуальные на сегодня, 28 декабря, сообщают о следующих событиях: Алена Творогова всячески отвергает ухаживания со стороны Стаса Тараконова. Влад Кадони спустя внушительный временной отрезок все-таки назвал имя своей возлюбленной. Дмитрий Лукин и Иван Заря продолжают настаивать на своем, требуя отставки Андрея Чуева.— Ирина Пинчук в компании своего нового ухажера отправилась на Гоа, дабы там встретить Новый год.— Егор Холявин рассказал о том, что в ближайшее время, после ряда пластических операций, у него появится мужская грудь.— На стройке, тем временем, появился новый прораб. Однако его имя не называется, как и причины того, почему был изгнан Андрей Назаров.— Алена Творогова отказывается строить серьезные отношения со Стасом Тараконовым, который за ней постоянно ухаживает. Впрочем, молодой человек не намерен сдаваться.— Дмитрий Лукин и Иван Заря делают все возможное, чтобы добиться отставки Андрея Чуева. Судя по всему, протестующие сильно опасаются возвращения будущего прораба на поляну.— Влад Кадони все-таки раскрыл личность своей возлюбленной, с которой имеет отношения уже несколько лет. Ею оказалась Алена Девитская, бывший продюсер "Битвы экстрасенсов", которая даже отказалась от работы ради избранника.— На Сейшелы прибыли первые гости. Речь идет о друзьях Марины Африкантовой и Андрея Чуева, которые прибыли сюда для празднования Нового года.

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