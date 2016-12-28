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Самым популярным во "ВКонтакте" стал клип на песню "Жить" Матвиенко

Музыкальный клип Игоря Матвиенко под названием "Жить" оказался самым просматриваемым на просторах сети "ВКонтакте". На данный момент на этой площадке с ним успели ознакомиться более 25 миллионов раз.

Самым популярным во "ВКонтакте" стал клип на песню "Жить" Матвиенко

Клип композитора Игоря Матвиенко на песню "Жить" в сети "ВКонтакте" на данный момент набрал более 25 миллионов просмотров и продолжает наращивать аудиторию. Стоит отметить, что видео появилось в сети в октябре текущего года и автоматически становится клипом с самым быстрорастущим количеством просмотров. Презентация ролика прошла во время проекта "Голос" и сам Игорь Матвиенко отметил, что целью данного видео является напоминание людям о взаимопомощи в сложных ситуациях.
В частности, в сети появился сайт "Жить", где каждый может обратиться за поддержкой или рассказать о своем жизненном опыте, тем самым помочь другому человеку. К данному проекту уже присоединились многие звезды отечественного шоу-бизнеса и рассказали свои истории.





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