Самым популярным во "ВКонтакте" стал клип на песню "Жить" Матвиенко











Клип композитора Игоря Матвиенко на песню "Жить" в сети "ВКонтакте" на данный момент набрал более 25 миллионов просмотров и продолжает наращивать аудиторию. Стоит отметить, что видео появилось в сети в октябре текущего года и автоматически становится клипом с самым быстрорастущим количеством просмотров. Презентация ролика прошла во время проекта "Голос" и сам Игорь Матвиенко отметил, что целью данного видео является напоминание людям о взаимопомощи в сложных ситуациях.В частности, в сети появился сайт "Жить", где каждый может обратиться за поддержкой или рассказать о своем жизненном опыте, тем самым помочь другому человеку. К данному проекту уже присоединились многие звезды отечественного шоу-бизнеса и рассказали свои истории.

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