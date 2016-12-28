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  • 00:37 – «Игра Престолов» по итогам 2016 года вновь среди лидеров по скачиванию на пиратских сайтах 


«Игра Престолов» по итогам 2016 года вновь среди лидеров по скачиванию на пиратских сайтах

Среди лидеров распространения пиратским способом сериал «Игра престолов» уже не первый год, что лишь подчеркивает его популярность.
«Игра Престолов» по итогам 2016 года вновь среди лидеров по скачиванию на пиратских сайтах

После нескольких лет с момента выхода на телеэкраны сериал «Игра престолов» не теряет популярности. Одним из верных признаков широкого интереса к видеопродукту следует считать количество скачиваний его эпизодов на пиратских сайтах. По сообщению ИноСМИ, телесага лидирует по данному параметру уже пятый год подряд, передает JoInfo.ua.

Отдельные эпизоды 6-го сезона «Игры престолов» одновременно скачивали с торрентов 350 тысяч пользователей Интернета. Следом в данном рейтинге расположились сериалы «Ходячие мертвецы» и новинка этого года «Западный мир».

В лидирующей десятке также расположились такие сериалы как: «Флэш», «Стрела», еще один популярный на протяжении многих лет проект «Теория большого взрыва», «Люцифер», «Викинги», «Форс-мажоры» и новый автомобильный проект The Grand Tour (с участием ушедших из Top Gear Кларксона, Хаммонда, Мэя).

Кстати, по версии Google, в сотне наиболее популярных книг уходящего года книга Джорджа Р. Р. Мартина, по которой снят сериал «Игра престолов», занимает 9-е место.

Тем временем 7-й сезон «Игры престолов» ожидается к выходу ближе к середине следующего лета, а пока завершаются его съемки. Интерес к сериалу по-прежнему колоссальный, а потому поклонники ждут любой оперативной информации о возможном развитии сюжета. Так из слитой в сеть информации стало известно о встрече одних из основных персонажей Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.

Неминуемое завершение телесериала, а по последней информации всего сезонов будет восемь, сеет панику среди поклонников, не представляющих, как они смогут обходится без него в дальнейшем. Поэтому оптимизма добавило руководство выпускающего сериал канала HBO – возможно появление спин-оффа.


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