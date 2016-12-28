МастерШеф 6 сезон смотреть онлайн 35 выпуск: суперфинал

Приближается долгожданный суперфинал, в ходе которого решится, кто же станет главным МастерШефом Украины шестого сезона.
Первая часть МастерШеф 6 сезон
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Сегодня же решится, кто же станет победителем кулинарного шоу Украины – МастерШев 6 сезон. Напоминм, в суперфинале остались двое очаровательных и талантливых кулинара-аматора – уверенная и стойкая асмик и хрупкая и эмоциональная Катя.
Катя
Асмик
Для того, чтобы определить, кто из девушек достоин стать суперфиналистом, перед ними встала непростая задача: всего за два часа времени им необходимо было приготовить три главных блюда: закуска, основное блюдо и десерт.
Удивительно, как ловко и, как сосредоточено кулинары старались справиться с поставленными задачами. Буквально на последних секундах, уже во время отсчета с 10 до 0, Асмик внезапно вспомнила, что забыла золотую посыпку для своего блюда. Однако, и это не помешало финалистке шоу завершить начатое по плану. Она со всех ног бросилась в кладовую. Захватив золотистое украшение, она на последних секундах умудрилась исправить свою изначальную задумку.
Что сегодня ждет зрителей – это огромная интрига, строгая оценка судей, комментарии остальных покинувших шоу участников, и конечно – объявление суперфиналиста.
Кто станет главным кулинаром-аматором 2016 года вскоре станет известно.
МастерШеф 6 сезон смотреть онлайн 35 выпуск часть 1
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