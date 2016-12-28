МастерШеф 6 сезон смотреть онлайн 35 выпуск: суперфинал

Приближается долгожданный суперфинал, в ходе которого решится, кто же станет главным МастерШефом Украины шестого сезона.Первая часть35 выпуск смотреть онлайн вы уже сможете прямо сейчас на нашем сайте Joinfo.ua.Сегодня же решится, кто же станет победителем кулинарного шоу Украины – МастерШев 6 сезон. Напоминм, в суперфинале остались двое очаровательных и талантливых кулинара-аматора – уверенная и стойкая асмик и хрупкая и эмоциональная Катя.КатяАсмикДля того, чтобы определить, кто из девушек достоин стать суперфиналистом, перед ними встала непростая задача: всего за два часа времени им необходимо было приготовить три главных блюда: закуска, основное блюдо и десерт.Удивительно, как ловко и, как сосредоточено кулинары старались справиться с поставленными задачами. Буквально на последних секундах, уже во время отсчета с 10 до 0, Асмик внезапно вспомнила, что забыла золотую посыпку для своего блюда. Однако, и это не помешало финалистке шоу завершить начатое по плану. Она со всех ног бросилась в кладовую. Захватив золотистое украшение, она на последних секундах умудрилась исправить свою изначальную задумку.Что сегодня ждет зрителей – это огромная интрига, строгая оценка судей, комментарии остальных покинувших шоу участников, и конечно – объявление суперфиналиста.Кто станет главным кулинаром-аматором 2016 года вскоре станет известно.МастерШеф 6 сезон смотреть онлайн 35 выпуск часть 1

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