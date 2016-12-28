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Жизель Бундхен ответила на слухи о беременности боксом

Вопреки слухам о возможной беременности модель Жизель Бундхен (Gisele Bundchen) пошла в зал и побоксировала в спарринге с тренером.
Жизель Бундхен ответила на слухи о беременности боксом

Наблюдатели за жизнью знаменитостей в замешательстве. Вначале подозрения в том, что модель Жизель Бундхен ожидает ребенка и вот новый поворот, наиболее высокооплачиваемая модель перенимает у тренера навыки рукопашного боя, передает JoInfo.ua.

Жизель разместила в Instagram короткое видео со своей тренировки. Она в боксерских перчатках отрабатывает удары во взаимодействии с индивидуальным тренером. Теперь фолловеры модели оказались в замешательстве — как трактовать размещение этого ролика? Никаких комментариев от знаменитости относительно беременности не последовало, а тут к тому же такой агрессивный и энергозатратный вид спорта.
Видео опубликовано Gisele Bündchen (@gisele) Дек 26 2016 в 7:03 PST

Впрочем, как следует из видео, модель, как правило, видна со спины и оценить ее животик представляется сложной задачей. Быть может, и нет никакой беременности?

Ранее в СМИ распространилось изображение, на котором Жизель в узком облегающем платье, и, как отметили многие наблюдатели, ее живот представился несколько более крупным, чем обычно. Отсюда появилась версия, что модель преодолела разногласия с мужем и супруги решили привести в мир еще одного ребенка. На сегодня у Жизель и ее мужа Тома Брэди двое детей.

Жизель Бундхен ответила на слухи о беременности боксом

Ранее авторитетный журнал Forbes специализирующийся на анализе финансовой информации и составлении разнообразных рейтингов успешности опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых супермоделей мира. В нем в очередной раз первенствовала как раз Жизель Бундхен с годовым заработком в 30,5 млн. долларов. При этом ее конкурентки: Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Карли Клосс остали примерно на 20 млн. долларов. Это значит, что в своей деятельности как модели и прочих успехах в бизнесе Жизель на сегодня является безусловным лидером.


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