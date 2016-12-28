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Дочь Кристины Орбакайте осваивает сноуборд — видео спуска

Четырехлетняя Клава, дочь Кристины Орбакайте учится покорять вершины гор. Певица похвасталась первыми успехами девочки.
Дочь Кристины Орбакайте осваивает сноуборд — видео спуска

Не так давно певица Кристина Орбакайте показала видео, как Клава готовится стать звездой, на что поклонники отреагировали с восхищением. Сегодня же артистка опубликовала запись того, как дочь учится кататься на сноуборде, передает Joinfo.ua.

В микроблоге звезды появилось забавное видео, как четырехлетняя Клава Земцова сначала пытается двинуться с места, а затем съезжает с небольшого склона. Правда, без падений пока не удается, тем не менее, девочка достаточно уверенно уже двигается, удерживая равновесие.

Кристина отметила, что ее сыновья, то есть братья Клавы – Дени и Никита, счастливы, что сестра отныне сможет им составить компанию во время горнолыжных курортов.

«А тем временем Клавочка покоряет снежные вершины на сноуборде, братья-счастливы, что она теперь может составить им компанию» (Орф. и пункт. автора сохранены, прим. Ред.), — пишет под видео Орбакайте.
Видео опубликовано KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 27 2016 в 4:00 PST

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также отмечает, что теперь, судя по всему, Клавдия будет вместе со всей семьей путешествовать в Австрию, куда звезды ежегодно ездят для покорения вершин.

Подписчики певицы восхитились в очередной раз умениями и стараниями Клавы, выразив свой восторг в комментариях:

«Умница Маленькая», «Умница старательная!!!», «Блин бомба я завидую с хорошими промыслами», «Какая умничка, мамина и папина радость!!!! Кристина, какая Вы молодец, истинная Женщина и настоящая Мама!!!». А некоторые поклонники и вовсе назвали дочь Кристины Орбакайте – «Бесстрашной сноубордисткой Клавдией Земцовой!».

Напомним также, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте посетили премьеру спектакля, поставленного по произведению Чехова, и поздравили с юбилеем Евгения Миронова.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164273-news.html
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