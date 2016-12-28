Звезда «Звездных войн» Кэрри Фишер ушла из жизни

Стало известно, что 26 декабря 2016-го года из жизни ушла всем известная Принцесса Лея из «Звездных войн» — Кэрри Фишер (Carrie Fisher).

Одна за другой ужасные новостивыходят чуть ли не ежедневно. Мир до сих пор потрясен, как уже сегодня стало известно, что скончалась актриса Кэрри Фишер, .

ИноСМИ сообщают, что смерть актрисы наступила из-за сердечной недостаточности. О более подробной информации причин и обстоятельств будет известно позже.

На момент смерти Керри было всего 60 лет. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснила, что официально данную информацию предоставил представитель звезды от лица ее дочери:

«С превеликой скорбью Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мама Кэрри Фишер ушла из жизни сегодня утром, в 8. 55. Ее любил весь мир и ее будет очень не хватать всем нам. Вся наша семья благодарит вас за слова поддержки и молитвы».

Следует отметить, что несколькими днями раньше, а именно 23 декабря, актриса летела на борту самолета с сообщением «Лондон – Лос-Анджелес». В время перелета с ней случился сердечный приступ, в результате которого Фишер была срочно госпитализирована. Затем появилась обнадеживающая новость о том, что Кэрри чувствует себя лучше, ее состояние назвали стабильным. Спустя три дня, она скончалась.

Весь мир, в том числе и коллеги, друзья и родственники выражают свои соболезнования горю.

Напомним, что не так давновыпустила собственную автобиографическую книгу, в которой она подробно рассказала о себе и своей жизни. Именно в этом произведении, она описала свой роман с известным киноактером Харрисоном Фордом.

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