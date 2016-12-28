Микки Рурк в следующем году вернется в боксерский ринг

Бывший боксер и актер Микки Рурк (Mickey Rourke) периодически возвращается в спорт. После московского поединка в 2014 году он вновь хочет драться в России.

В конце зимы — начале весны следующего года может состояться очередное возвращение в боксерский ринг. Актер Микки Рурк, по словам его менеджера, усиленно готовится к грядущему поединку, передает JoInfo.ua.

Как рассказал РосСМИ спортивный менеджер Рурка, Вадим Корнилов, ведется работа, чтобы провести бой с участием Микки в феврале-марте на Урале. На данном этапе проводятся переговоры с уральскими партнерами по организации такого мероприятия.

Что касается состояния Рурка, которому на сегодня 64 года, то, по словам Корнилова, он каждый день тренируется. Он хочет провести бой и интересуется, когда можно будет подраться в России.

Рурк занимался боксом с детства, но затем решил не развивать профессиональную карьеру и ушел в кинематограф. Однако в начале 1990-х был момент, когда он оставил актерскую карьеру ради возвращения в ринг. Его наставником стал известный тренер Фредди Роуч, работавший с Майком Тайсоном и Оскаром де ла Хойей. Всего на счету Микки тогда было 8 поединков, два из которых закончились ничьей, а в остальных он одержал победы при четырех нокаутах.

Еще один комбэк произошел в 2014 году, когда Рурк провел профессиональный бой в Москве против 29-летнего американца Эллиота Сеймура, и одержал победу нокаутом.

Стоит отметить, что в последние годы жизнь известного актера протекала достаточно сложно. По его признанию, он остался в жизни практически в одиночестве, потеряв семью и постоянную работу. Видимо, с этим связаны его возвращения в ринг, где он может как-то подзаработать. Восемь лет назад он отметился в кино заметной ролью бойца-реслера.

В свои редкие моменты появления на публике Микки. Впрочем, судя по всему, он от этого не унывает.

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