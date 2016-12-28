Ольга Бузова показала эксклюзивное интервью с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером

Ольга Бузова еще осенью нынешнего года ездила в Берлин по приглашению создателей киноленты «Кредо убийцы» для проведения интервью с актерами фильма. Сегодня ведущая наконец порадовала поклонников эксклюзивными кадрами.После критики, связанной с, ведущая Ольга Бузова решила реабилитировать себя перед обществом, опубликовав кадры из интервью с всемирно известными актерами, .Ольга разместила в своем Инстаграме минутную запись, где она выступает в качестве интервьюера. Передстояла задача узнать у актеров Марион Котийяр (Marion Cotillard) и Майкла Фассбендера (Michael Fassbender), как им дались съемки, что нового для себя они открыли, а также описать свое мнение относительно новой картины «Кредо Убийцы».Звезда открыто похвасталась тем, что именно ее, единственную, взяли на столь важную и ответственную роль. Более того, она стала еще и единственной, кто и российских звезд имел чести общения с голливудскими актерами в таком амплуа.Ведущая, как отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, очень волновалась, сидя перед знаменитостями столь высокого уровня. Тем не менее, она полагает, что отлично справилась со своей миссией.Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27 2016 в 6:36 PSTЗаинтриговавшая обществотакже посоветовала посмотреть всем подписчиками новый фильм, который выйдет в прокате с 5 января. Сама же Ольга посмотрела его еще в конце ноября.

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