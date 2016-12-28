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Ольга Бузова показала эксклюзивное интервью с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером

Ольга Бузова еще осенью нынешнего года ездила в Берлин по приглашению создателей киноленты «Кредо убийцы» для проведения интервью с актерами фильма. Сегодня ведущая наконец порадовала поклонников эксклюзивными кадрами.
Ольга Бузова показала эксклюзивное интервью с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером

После критики, связанной с фотографиями, сделанными на проекте «Дом-2», ведущая Ольга Бузова решила реабилитировать себя перед обществом, опубликовав кадры из интервью с всемирно известными актерами, .

Ольга разместила в своем Инстаграме минутную запись, где она выступает в качестве интервьюера. Перед Бузовой стояла задача узнать у актеров Марион Котийяр (Marion Cotillard) и Майкла Фассбендера (Michael Fassbender), как им дались съемки, что нового для себя они открыли, а также описать свое мнение относительно новой картины «Кредо Убийцы».
Звезда открыто похвасталась тем, что именно ее, единственную, взяли на столь важную и ответственную роль. Более того, она стала еще и единственной, кто и российских звезд имел чести общения с голливудскими актерами в таком амплуа.

Ведущая, как отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, очень волновалась, сидя перед знаменитостями столь высокого уровня. Тем не менее, она полагает, что отлично справилась со своей миссией.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27 2016 в 6:36 PST

Заинтриговавшая общество теплыми объятиями с девушкой Ольга Бузова также посоветовала посмотреть всем подписчиками новый фильм, который выйдет в прокате с 5 января. Сама же Ольга посмотрела его еще в конце ноября.


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