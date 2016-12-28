Паулина Андреева впервые рассказала о своем романе с Федором Бондарчуком

На днях Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые рассказали СМИ о своем романе. Изданиям Hello! и GQ повезло послушать откровения звезд, и, рассказать об этом поклонникам.
Как признался именитый режиссер, роман с Паулиной никак не послужил причиной его развода с супругой, потому как при их первой встрече Бондарчук давно был свободен и фактически не жил со Светланой Бондарчук несколько лет. Паулина в свою очередь очень восхищена избранником.
«Федор разрывает шаблонное представление о себе как о недосягаемом режиссере, который живет на другой планете и скидывает оттуда землянам свои блокбастеры. Он вполне реальный, честный, отзывчивый и воспитанный человек. Он увлекающийся»,- утверждает влюбленная Паулина Андреева. Она добавляет, что Федор не по-русски открыт и весел, что делает его особенным.
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