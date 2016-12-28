Паулина Андреева впервые рассказала о своем романе с Федором Бондарчуком

Как признался именитый режиссер, роман с Паулиной никак не послужил причиной его развода с супругой, потому как при их первой встрече Бондарчук давно был свободен и фактически не жил со Светланой Бондарчук несколько лет. Паулина в свою очередь очень восхищена избранником.«Федор разрывает шаблонное представление о себе как о недосягаемом режиссере, который живет на другой планете и скидывает оттуда землянам свои блокбастеры. Он вполне реальный, честный, отзывчивый и воспитанный человек. Он увлекающийся»,- утверждает влюбленная Паулина Андреева. Она добавляет, что Федор не по-русски открыт и весел, что делает его особенным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164266-news.html