Беременная Ирина Шейк перестала заботиться о фигуре

Ирина Шейк не скрывает своей беременности и активно делится с пользователями свежими снимками. На одном из последних в руках модели находился большой торт. Юзеры сразу предположили, что знаменитость не боится поправиться на пару лишних килограммов и активно налегает на сладкое.Многие публичные личности придерживаются такой тактики, а после родов быстро пытаются вернуться в прежнюю форму. Желание Шейк поесть вызывает восторг у поклонников. Поклонники отмечают, что новая «диета» пока никак не сказалась на фигуре модели. Кроме сладостей, Шейк стала есть бутерброды и картофель.

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