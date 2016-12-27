Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка

Но мнение телезрителей было ошибочным, поскольку в действительности Андрей пошел на повышение. Отныне он стал кастинг-директором телешоу «Дом 2» вместо Надежды Ермаковой, которая раньше занимала эту должность. Поклонники давно выражают недовольство, что эта девушка приглашала на проект сомнительных личностей, своих товарищей и друзей, из-за чего Поляна наполнялась разведенками, алиментщиками, аферистами, матерями-кукушками и даже ночными бабочками. Андрей позднее подтвердил, ему действительно поручили эту ответственную работу, а он, в свою очередь, заверил руководство, что теперь на телепроект будет набирать другой контингент героев, за которых перед фанатами телешоу стыдно не будет.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: поклонники обрадовались сообщению, что Черкасов будет отвечать за кадры проекта «Дома 2», а также рассчитывают на то, что он сумеет справиться с новыми обязанностями. К тому же, в скором времени на Сейшелах начинается третий сезон, а успех этого сезона будет зависеть от тех участников, которых подберет Андрей.Для участницы «Дома 2» Таты Абрамсон последние недели были трудным испытанием, если еще принять во внимание, что она вынуждена была терпеть все симптомы раннего срока беременности в виде головокружения, слабости и сильного токсикоза.Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: теперь же, когда Абрамсон начала себя чувствовать гораздо лучше, настало время подумать о приданном для будущего ребенка. Однако при том, что с покупками сама девушка не торопится и лишь присматривается, некий интернет-магазин уже сделал участнице «Дома 2» новую коляску. Как заверила Тата, подарком она очень довольна, к тому же именно о такой современной и маневренной коляске она мечтала. При этом девушка пообещала опубликовать фотографии с первой прогулки с ребенком, которого они вместе с Валерием Блюменкранцем ждут с нетерпением уже спустя несколько месяцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164242-news.html