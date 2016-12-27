Гоша Куценко не будет озвучивать Бэтмена в новом «Лего Фильме»

Гоша Куценко не будет озвучивать Бэтмена в анимационном фильме «Лего Фильм: Бэтмен». Таким образом, он выразил свое уважение к критике со стороны зрителей, оставивших свой негативный отзыв под трейлерами к картине.
Объявление об этом пресс-служба студии «Warner Bros. Россия» опубликовала в официальном сообществе в сервисе «ВКонтакте». Компания опубликовала обращение Гоши Куценко к зрителям, в котором он поблагодарил всех за критику и принял решение прислушаться к нему, дав дорогу Всеволоду Кузнецову.
Последний в свою очередь больше известен в сети, как «Бэтмен из Ривии», так как озвучивал не только Бена Аффлека, но и Геральда из популярной игры «Ведьмак». Ролик, в котором Гоша Куценко озвучивает Бэтмена из «Лего Фильм: Бэтмен», был выпущен студией 23 декабря и практически сразу собрал массу негативных отзывов.
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