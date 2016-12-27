Помолодевшая Королева выложила эротичное фото

Артистка в последнее время всё чаще балует своих поклонников откровенными фото и нарядами. Последняя её встреча с Ургантом тому пример. Все новости только и говорили о том, какое платье надела Королёва.Недавно певица снова решила побаловать поклонников, выставив в Instagram снимок, на котором она в корсете. На фото отлично видно декольте Королёвой.Поклонники разделились на два лагеря, те, которые остались в восторге от помолодевшего кумира, и те, кому фото показалось слишком вульгарным, а корсет - большим.

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