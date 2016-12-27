Ксения Бородина опубликовала фото играющих друг с другом дочерей

Ксения Бородина продолжает рассказывать поклонникам о своей жизни с помощью микроблога. Ведущая показала, как играют вдвоем ее дочки.На днях ведущаяна улице, за что получила ряд восторженных и одобрительных комментариев. Сегодня в Инстаграме звезды «Дом-2» радует глаза поклонников фото с обеими дочерями, .На снимке запечатлены обе девочки, сидящие около тазика. В тазике насыпаны сотни маленьких шариков, более известных, как арбизы. Их заливают водой, за ночь они вырастают и становятся приятными на ощупь.По словам Ксении, Маруся, старшая девочка в семье, вырастила арбизы за ночь, теперь радуется, играя с ними. Однако, учитывая возраст Теоны, которой совсем неще рано играть с такими игрушками. Они довольно мягкие и скользкие. Малыш такого возраста может положить их в рот, приняв за что-то съедобное. Следовательно, Бородина сама же и рассуждает, куда теперь прятать шарики от младшей сестры.«Полный тазик шариков. кар подарила мелкие шарики, заливаешь их водой и они растут, за ночь вырастила Маруся их. теперь думаем куда это прятать от сестры» (Орф. и пункт. автора сохранены, прим. Ред.), — пишет ведущая.Как сообщает наш журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, за день до фотографии с арбизами, у Ксюши в Инстаграме появился пост с тремя очаровательными детьми: Омар, Маруся и их подружка. Как обычно, хейтеры и недоброжелатели раскритиковали фото, а поклонники и воздыхатели попытались защитить честь семьи Бородины-Омарова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164173-news.html