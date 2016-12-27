Ани Лорак похвасталась умениями дочери и собственными кулинарными способностями

Ани Лорак отметила, что ее ребенок настоящий полиглот, а также рассказала, как отпразднует новогодние праздники.Совсем недавно украинская певица Ани Лорак поделилась в своем Инстаграме трогательнымисвоей семьи. На странице звезды появились снимки ее дорогого супруга и любимой дочери. Все фото сопровождались нежными и милыми хэштегами. Ранее звезда не часто рассказывала о своей дочери и не показывала свою малышку, однако когда ребенку исполнилось четыре года, Инстаграм певицы заполонили фотографии Софии, .Теперь же артистка решила поделиться умениями своей малышки. Во время съемок новогоднего огонька Ани Лорак не только рассказала, как проведет Новый год, но и поделилась тем, что ее дочь в пять лет уже говорит на 4-х языках.Так как семья певицы интернациональная, связанная с турецкими традициями, никто не мешает девочке узнавать о разнообразных культурах и познавать что-то новое. Дочь Ани Лорак знает помимо русского и турецкого еще украинской и английский языки. Певица называет девчушку «маленьким полиглотом».Артистка рассказала, что предстоящие праздники будет праздновать «по-нашему», поздравляя всех родственников и близких. Новый год звезда встретит в семейном кругу с дочерью Софией и супругом Муратом Налчаджиоглу, отмечает журналист ДжоИнфо Анна Аш.Свое решение встретить Новый год дома, а не на шумной вечеринке со знаменитостями, Каролина аргументировала тем, что ее дочери уже пять, и она с нетерпением будет ждать появления Деда Мороза, в роли которого всегда выступает глава семейства. А звездная мама всегда в роли Снегурочки. Любящие родители признались, что приготовили для ребенка большой сюрприз.Новостью стало и то, что для новогоднего стола певица все подготовит сама. Ани Лорак призналась, что любит готовить и получается у нее вкусно. В канун Нового года звезда нарезает все салаты, делает селедку под шубой и запекает мясо.«Все любят вкусно покушать – и наша семья ничем не отличается!», — призналась звезда.Так как большую часть времени украинская певица проводит в России и в основном свою карьеру строит там, то и зачастую получает российские награды. В последний раз звезду признали ««. На ежегодной церемонии награждения New Year Awards артистка забрала свою награду и поделилась новостью в Инстаграме.

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