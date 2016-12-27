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Ани Лорак похвасталась умениями дочери и собственными кулинарными способностями

Ани Лорак отметила, что ее ребенок настоящий полиглот, а также рассказала, как отпразднует новогодние праздники.
Ани Лорак похвасталась умениями дочери и собственными кулинарными способностями

Совсем недавно украинская певица Ани Лорак поделилась в своем Инстаграме трогательными фотографиями своей семьи. На странице звезды появились снимки ее дорогого супруга и любимой дочери. Все фото сопровождались нежными и милыми хэштегами. Ранее звезда не часто рассказывала о своей дочери и не показывала свою малышку, однако когда ребенку исполнилось четыре года, Инстаграм певицы заполонили фотографии Софии, .

Теперь же артистка решила поделиться умениями своей малышки. Во время съемок новогоднего огонька Ани Лорак не только рассказала, как проведет Новый год, но и поделилась тем, что ее дочь в пять лет уже говорит на 4-х языках.

Ани Лорак похвасталась умениями дочери и собственными кулинарными способностями

Так как семья певицы интернациональная, связанная с турецкими традициями, никто не мешает девочке узнавать о разнообразных культурах и познавать что-то новое. Дочь Ани Лорак знает помимо русского и турецкого еще украинской и английский языки. Певица называет девчушку «маленьким полиглотом».
Артистка рассказала, что предстоящие праздники будет праздновать «по-нашему», поздравляя всех родственников и близких. Новый год звезда встретит в семейном кругу с дочерью Софией и супругом Муратом Налчаджиоглу, отмечает журналист ДжоИнфо Анна Аш.

Свое решение встретить Новый год дома, а не на шумной вечеринке со знаменитостями, Каролина аргументировала тем, что ее дочери уже пять, и она с нетерпением будет ждать появления Деда Мороза, в роли которого всегда выступает глава семейства. А звездная мама всегда в роли Снегурочки. Любящие родители признались, что приготовили для ребенка большой сюрприз.

Ани Лорак похвасталась умениями дочери и собственными кулинарными способностями

Новостью стало и то, что для новогоднего стола певица все подготовит сама. Ани Лорак призналась, что любит готовить и получается у нее вкусно. В канун Нового года звезда нарезает все салаты, делает селедку под шубой и запекает мясо.

«Все любят вкусно покушать – и наша семья ничем не отличается!», — призналась звезда.

Так как большую часть времени украинская певица проводит в России и в основном свою карьеру строит там, то и зачастую получает российские награды. В последний раз звезду признали «Самой стильной певицей года«. На ежегодной церемонии награждения New Year Awards артистка забрала свою награду и поделилась новостью в Инстаграме.


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