Мария Кончаловская постепенно приходит в себя

Мария Кончаловская по-прежнему лежит на больничной койке, а ее родители уже который год надеются на выздоровление дочери.Дочь известной российской актрисы и режиссеранаходится в коматозном состоянии уже в течение трех лет. Над здоровьем девочки трудятся лучшие врачи, однако на сегодня не известно в каком медучреждении находится ребенок звездных родителей, .Ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кончаловский не дают прессе касательно состояния их дочери никаких комментариев. Убитый горем отец, который был виновен в том, что сейчас ребенок не наслаждается жизнью, а лежит в больничной палате, полностью погрузился в работу. Также поступила и мама девочки.Несмотря на то, что в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика, девочка по-прежнему пребывает. Тем не менее, врачи утверждают, что ежедневно Маша восстанавливается на 0,01%, несмотря на то, что ее отключили от искусственного вентилирования легких. Тем более, что на лечение ребенка положены огромные средства.В результате автомобильной аварии, в которую попали все четверо членов семьи Высоцкой-Кончаловского, с серьезными для жизни травмами в больницу поступила лишь Мария, которая не была пристегнута.Андрей Кончаловский не может говорить на эту тему с журналистами, так как уже ничего не может изменить, и если девочка не выкарабкается, то он будет винить лишь себя.Стоит отметить, что трагедия, произошедшая в 2013 году, не повлияла на брак режиссера и актрисы, а, возможно, сделала их еще ближе. Как отметила одна гадалка, Юлия Высоцкая проживет с режиссером, как говорится, пока смерть не разлучит их. Ясновидящая также предсказала, что Маша поправится и снова сможет вернуться к нормальной жизни.Врачи отмечали, что возможно пробуждение ребенка произойдет в ноябре, а позже намекнули, что до Нового года. На данный момент поклонники звездных родителей надеяться на выздоровление Маши.Родителям ничего не остается, как окунуться с головой в работу и растить их второго ребенка – сына, который недавно появился с Юлией и Андреем на премьере кинокартины «Рай», которая получила не только награду «Серебряный лев», но и была номинирована на «Оскар».

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