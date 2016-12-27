Иван Дорн поглумился над избитым в Одессе коллегой

Иван Дорн подшутил над своим подопечным, которого избили в Одессе и отобрали подаренный звездным наставником телефон.
Иван Дорн опубликовал в своем аккаунте Инстаграма снимок Константина Дмитриева с синяками на лице, добавив шуточную подпись. Напомним, совсем недавно в Сети появился снимок мамы
исполнителя, которым поделилась украинская телеведущая и хорошая подруга певца Василиса Фролова, .
Происшествие с участником украинского шоу «Голос країни 6» Константином Дмитриевым случилось в Одессе. Молодого человека не только избили, но и отобрали дорогущий телефон.
Об этом певец рассказал в социальных сетях, сетуя на то, что вообще получил такой подарок от звездного наставника Ивана Дорна – седьмой iPhone. Также пострадавший отметил, что очень рад, что хулиганы не сделали его инвалидом.
«Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на День Рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — написал артист.
Иван Дорн в свою очередь также поддержал своего подопечного, опубликовав снимок Кости в собственном микроблоге, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.
«Спасибо одесским гопникам! Теперь у Константина есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — написал с юмором музыкант у себя в Инстаграме.
«Ужас», «Презираю людей которые распускают руки только потому что им не нравится то что человек делает или внешность», «Бедняги любимые!…Главное живы)», «Бедный Костя, как так можно», «Боже, Костя же такой хороший и у него офигенный голос, скорейшего выздоровления!!!», «Оо в Одессе были? По Одесски не пустые уехали, с бланшем!», — писали пользователи Сети (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. ред.).
Напомним, после того, как Иван Дорн вернулся из Америки, поклонники встретили его с возмущением. Дело в том, что с лицом артиста произошли некоторые изменения
. Если с головы артиста волосы исчезли, то они появились на его лице.
Поклонникам очень не понравилась борода певца, и они немедленно поспешили сообщить ему об этом. Однако Дорн откровенно признался, что не побреется, пока не запишет третий альбом.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164170-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.