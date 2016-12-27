Иван Дорн поглумился над избитым в Одессе коллегой

Иван Дорн подшутил над своим подопечным, которого избили в Одессе и отобрали подаренный звездным наставником телефон.Иван Дорн опубликовал в своем аккаунте Инстаграма снимок Константина Дмитриева с синяками на лице, добавив шуточную подпись. Напомним, совсем недавно в Сети появился снимокисполнителя, которым поделилась украинская телеведущая и хорошая подруга певца Василиса Фролова, .Происшествие с участником украинского шоу «Голос країни 6» Константином Дмитриевым случилось в Одессе. Молодого человека не только избили, но и отобрали дорогущий телефон.Об этом певец рассказал в социальных сетях, сетуя на то, что вообще получил такой подарок от звездного наставника Ивана Дорна – седьмой iPhone. Также пострадавший отметил, что очень рад, что хулиганы не сделали его инвалидом.«Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на День Рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — написал артист.Иван Дорн в свою очередь также поддержал своего подопечного, опубликовав снимок Кости в собственном микроблоге, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.«Спасибо одесским гопникам! Теперь у Константина есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. ред.), — написал с юмором музыкант у себя в Инстаграме.«Ужас», «Презираю людей которые распускают руки только потому что им не нравится то что человек делает или внешность», «Бедняги любимые!…Главное живы)», «Бедный Костя, как так можно», «Боже, Костя же такой хороший и у него офигенный голос, скорейшего выздоровления!!!», «Оо в Одессе были? По Одесски не пустые уехали, с бланшем!», — писали пользователи Сети (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. ред.).Напомним, после того, как Иван Дорн вернулся из Америки, поклонники встретили его с возмущением. Дело в том, что с лицом артиста произошли. Если с головы артиста волосы исчезли, то они появились на его лице.Поклонникам очень не понравилась борода певца, и они немедленно поспешили сообщить ему об этом. Однако Дорн откровенно признался, что не побреется, пока не запишет третий альбом.

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