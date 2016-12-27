Авторизация
 
  • 23:12 – Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы 
  • 23:10 – Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка 
  • 23:10 – Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря 
  • 23:02 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Даша Астафьева и ее неожиданный образ удивили поклонников

Даша Астафьева предстала перед поклонниками в неожиданном виде. Вместо откровенных нарядов, подчеркивающих фигуру звезды, певица надела наряд селянки.
Даша Астафьева и ее неожиданный образ удивили поклонников

Украинская актриса и певица Даша Астафьева снимается в очередной картине. Напомним, в начале этого года состоялась премьера фильма «Ночь Святого Валентина», где артистка сыграла одну из главных ролей. На кинопремьеру Астафьева пришла в сопровождении своих родителей, которые на радость певицы одобрили ее игру и поддержали дочь в ее начинаниях, .

О том, что одна из участниц группы Nikita получила новую роль, поклонники узнали после того, как в Инстаграме звезды появился новый ролик, на котором певица предстала в деревенском образе.

Новое видео в соцсети актриса подписала кратко: «Съёмки», сопроводив хэштегами #live #cinema #дашаастафьева, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.

Видео опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva) Дек 26 2016 в 3:02 PST
Поклонники тут же оставили свои комментарии: «Неожиданно! Что за кино?», «Когда выходит фильм. Я уже хочу его посмотреть», «Класс))», «Надеюсь не русский очередной фильм?)». «Красивууущая!!)», «Ты в крыму?», «Фильм называется «Оккупация»))», «На соньку золотую ручку здесь похожа)))», «Дашуль, ты классная!» (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. Ред.).

А кто-то из пользователей вовсе решил предугадать сюжет картины: «Украина. Суровый и холодный период 20-х годов прошлого столетия. Мировая революция в разгаре. Один из героев, уполномоченный ЧК Маркони, организует набег на железнодорожную станцию, на которую должен прибыть спецпоезд с иностранными журналистами. В это же время под видом корреспондента прибывает резидент главнокомандующего Украинской Народной Республики есаул Диброва. Цель визита — попасть к повстанцам и скоординировать освободительное движение…» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.).

Сама же звезда пока не раскрывает ни названия, ни сюжет фильма.

Напомним, Даша Астафьева призналась, что будет ждать своего принца и не согласится на лишь бы что. По словам певицы, у нее уже есть пример того мужчины, с которым она провела бы остаток своих дней и родила бы детей. Эпатажная артистка признается, что уже давно готова к семье.

Взгляд на жизнь у Астафьевой изменился после исполнения роли в картине «Ночь Святого Валентина». Актриса призналась, что начала верить в чудеса.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164169-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 400
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 070
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 052
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 815
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 693
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 661
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 598
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 575
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 23:02
  • 89
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России
  • 22:49
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров