Даша Астафьева и ее неожиданный образ удивили поклонников

Даша Астафьева предстала перед поклонниками в неожиданном виде. Вместо откровенных нарядов, подчеркивающих фигуру звезды, певица надела наряд селянки.Украинская актриса и певица Даша Астафьева снимается в очередной картине. Напомним, в начале этого года состоялась премьера фильма «Ночь Святого Валентина», где артистка сыграла одну из главных ролей. На кАстафьева пришла в сопровождении своих родителей, которые на радость певицы одобрили ее игру и поддержали дочь в ее начинаниях, .О том, что одна из участниц группы Nikita получила новую роль, поклонники узнали после того, как в Инстаграме звезды появился новый ролик, на котором певица предстала в деревенском образе.Новое видео в соцсети актриса подписала кратко: «Съёмки», сопроводив хэштегами #live #cinema #дашаастафьева, сообщает журналист ДжоИнфо Анна Аш.Видео опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva) Дек 26 2016 в 3:02 PSTПоклонники тут же оставили свои комментарии: «Неожиданно! Что за кино?», «Когда выходит фильм. Я уже хочу его посмотреть», «Класс))», «Надеюсь не русский очередной фильм?)». «Красивууущая!!)», «Ты в крыму?», «Фильм называется «Оккупация»))», «На соньку золотую ручку здесь похожа)))», «Дашуль, ты классная!» (Орф. и Пункт. авторов сохранены, прим. Ред.).А кто-то из пользователей вовсе решил предугадать сюжет картины: «Украина. Суровый и холодный период 20-х годов прошлого столетия. Мировая революция в разгаре. Один из героев, уполномоченный ЧК Маркони, организует набег на железнодорожную станцию, на которую должен прибыть спецпоезд с иностранными журналистами. В это же время под видом корреспондента прибывает резидент главнокомандующего Украинской Народной Республики есаул Диброва. Цель визита — попасть к повстанцам и скоординировать освободительное движение…» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.).Сама же звезда пока не раскрывает ни названия, ни сюжет фильма.Напомним, Даша Астафьева призналась, чтои не согласится на лишь бы что. По словам певицы, у нее уже есть пример того мужчины, с которым она провела бы остаток своих дней и родила бы детей. Эпатажная артистка признается, что уже давно готова к семье.Взгляд на жизнь у Астафьевой изменился после исполнения роли в картине «Ночь Святого Валентина». Актриса призналась, что начала верить в чудеса.

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