Божена Рынска должна быть депортирована на остров, лишившись гражданства России — требования общества

Божена Рынска своим гневным и оскорбительным постом заставила отреагировать не только представителей СМИ, но и звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитости поддерживают петицию за депортацию скандальной журналистки.Инициатором поддержки новой петиции стал Максим Фадеев, известный продюсер музыкальной индустрии. Все желающие поддержать Максима могут свободно подписать электронное сообщение, .Ранее Joinfo.ua уже сообщал, что в сети появилась петиция и заявление в правоохранительные органы с целью открыть. Сейчас же свое негодование выразили и звезды российского шоу-бизнеса. Известный продюсер записал видео, в котором он объясняет цель петиции.Напомним, что в опубликованном посте Божены шла речь о погибших, находившихся на борту самолета Ту-154, так и не долетевшего до места назначения.в воскресенье рано утром.называет сотрудников НТВ канала – «НТВошками», а также благодарит Бога за то, что он с ними расправился. Вероятно, одумавшись, журналистка удалила оскорбительное сообщение, тем не менее, в сети остались скрины.На данный момент петиция набрала около 30 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Название электронного сообщения: «Лишить Российского гражданства Божену Рынскую и выдворить за пределы страны».Сам же Максим Фадеев выразил свое мнение по отношению к Божене и ее неадекватному и невменяемому поведению. По словам продюсера, «ее, как минимум, нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда! Нужно немедленно прислать к нейсанитаров, после чего — прокуратуру». Он поддерживает «это чудовище» (слова автора) и желает лишить ее российского гражданства.«Знаю, что она в своих соцсетях пишет, что после этого поста на нее началась травля. Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем…даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она — даже не зверь».Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 27 2016 в 3:04 PSTЗатем Максим, как сообщает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, рассказал, что узнал еще весьма интересные подробности об ее заявлениях. Оказывается, еще в марте Рынска предлагала залить детские площадки зарином, чтобы можно было спокойно отдыхать, без шума:«Узнал сегодня, что она еще в марте предложила залить детские площадки зарином, чтобы дети не шумели и не мешали ей отдыхать.!Куда же смотрят власти : прокуратура и правоохранительные органы , слыша подобные призывы к явным действиям террористического характера? В любой стране мира это существо давно бы изолировали, и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней. Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об «оскорблении/ глумлении над чувствами российских граждан». Ведь есть статья об «оскорблении чувств верующих». Я считаю, появись такая статья в законе — любой сумасшедший вроде этой рыЛски сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия» (Орф. и пункт. автора сохранены, прим. Ред.), — завершил Максим Фадеев.

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