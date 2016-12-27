Божена Рынска должна быть депортирована на остров, лишившись гражданства России — требования общества

Божена Рынска своим гневным и оскорбительным постом заставила отреагировать не только представителей СМИ, но и звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитости поддерживают петицию за депортацию скандальной журналистки.
Инициатором поддержки новой петиции стал Максим Фадеев, известный продюсер музыкальной индустрии. Все желающие поддержать Максима могут свободно подписать электронное сообщение, .
Ранее Joinfo.ua уже сообщал, что в сети появилась петиция и заявление в правоохранительные органы с целью открыть уголовное дело против госпожи Курицыной
. Сейчас же свое негодование выразили и звезды российского шоу-бизнеса. Известный продюсер записал видео, в котором он объясняет цель петиции.
Напомним, что в опубликованном посте Божены шла речь о погибших, находившихся на борту самолета Ту-154, так и не долетевшего до места назначения. Авиакатастрофа произошла
в воскресенье рано утром. В публикации Рынска
называет сотрудников НТВ канала – «НТВошками», а также благодарит Бога за то, что он с ними расправился. Вероятно, одумавшись, журналистка удалила оскорбительное сообщение, тем не менее, в сети остались скрины.
На данный момент петиция набрала около 30 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Название электронного сообщения: «Лишить Российского гражданства Божену Рынскую и выдворить за пределы страны».
Сам же Максим Фадеев выразил свое мнение по отношению к Божене и ее неадекватному и невменяемому поведению. По словам продюсера, «ее, как минимум, нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда! Нужно немедленно прислать к ней
санитаров, после чего — прокуратуру». Он поддерживает «это чудовище» (слова автора) и желает лишить ее российского гражданства.
«Знаю, что она в своих соцсетях пишет, что после этого поста на нее началась травля. Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем…даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она — даже не зверь».
Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 27 2016 в 3:04 PST
Затем Максим, как сообщает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, рассказал, что узнал еще весьма интересные подробности об ее заявлениях. Оказывается, еще в марте Рынска предлагала залить детские площадки зарином, чтобы можно было спокойно отдыхать, без шума:
«Узнал сегодня, что она еще в марте предложила залить детские площадки зарином, чтобы дети не шумели и не мешали ей отдыхать.!
Куда же смотрят власти : прокуратура и правоохранительные органы , слыша подобные призывы к явным действиям террористического характера? В любой стране мира это существо давно бы изолировали, и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней. Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об «оскорблении/ глумлении над чувствами российских граждан». Ведь есть статья об «оскорблении чувств верующих». Я считаю, появись такая статья в законе — любой сумасшедший вроде этой рыЛски сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия» (Орф. и пункт. автора сохранены, прим. Ред.), — завершил Максим Фадеев.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164168-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.