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Бритни Спирс получила извинения от Sony Music за сообщение о ее смерти

Музыкальный лейбл принес извинения за публикацию, которую организовали в его микроблоге хакеры.
Бритни Спирс получила извинения от Sony Music за сообщение о ее смерти

Как сообщалось накануне, Twitter компании Sony Music сообщил о смерти американской певицы Бритни Спирс, но вскоре выяснилось, что это провокация группы хакеров, которая специализируются на реализации таких историй. Незадолго до этой акции, они провели провокацию в отношении недавнего лауреата Нобелевской премии музыканта Боба Дилана, а еще ранее и в отношении других знаменитостей, передает JoInfo.ua.
Сегодня же стало известно, что Sony Music решила закончить эту историю мирно, принеся извинения актрисе. Представитель компании, проясняя произошедшее, отметил, что к всеобщей радости с Бритни Спирс все в порядке, она жива и здорова. Дело в том, что киберпреступникам удалось взломать аккаунт компании в Twitter после чего они оставили там сообщение касательно смерти певицы, что, конечно же, стало шокирующей новостью для фанатов Спирс. Именно поэтому в Sony Music решили принести свои извинения артистке и всем ее поклонникам.

На сегодня известно, что сама Бритни так и не отреагировала на провокацию в отношении себя. Однако ее менеджер подтвердил, что певица в полном порядке. На самом деле последние новости о певице были вполне благополучные – она растит детей и заводит романтические отношения, а также продолжает свою музыкальную карьеру.

Вместе с тем конец года принес действительно печальную новость о смерти популярного британского певца Джорджа Майкла, смерть которого дополнила список наиболее заметных потерь этого года, среди которых есть много музыкантов. Это событие в значительной мере всколыхнуло общественность, не пропустили новость о трагедии и мировые знаменитости, разместив в соцсетях свои отклики. А сегодня стало известно о смерти известной британской актрисы.


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