Фильм «Викинг» готовится к премьере в России

В четверг, 29 декабря, почти через неделю после мировой премьеры, на экранах российских кинотеатров стартует премьера масштабной саги «Викинг».
Вольная экранизация «Повести временных лет» была создана за семь лет и обошлась ее продюсерам Константину Эрнсту и Анатолию Максимову в 1,2 миллиарда рублей. События в картине разворачивается во времена мрачного средневековья. Русь раздирают междоусобицы. Особенно сильно противостояние между тремя великими княжествами, возглавляемыми братьями Ярополком (Киев), Олегом (Овруч) и Владимиром (Новгород). В одном из очередных сражений погибает князь Олег. Владимир (Данила Козловский), младший из трех братьев, да еще и рожденный рабыней, сбегает с поля боя и скрывается в варяжских землях, позволив старшему Ярополку захватить власть. Однако Добрыня, верный воевода Святополка, отца братьев, решает разыскать младшего князя и уговорить его вернуться, чтобы предъявить законные права на трон. Так начинается становление будущего крестителя Руси.
В ролях: Данила Козловский Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков и другие.
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