«Цыганский двор» подарит поклонникам программу «Дорогой длинною…»

Дорогие любители и почитатели истинно цыганского искусства! Широко известный во всём мире ансамбль «Цыганский Двор» приглашает Вас на Новогодний концерт и тройной юбилей!30 лет гастролей в 30 странах и юбилей художественного руководителя з.а. России Владимира Устиновского!В программе цыганские народные песни, зажигательные танцы, издавна ставшие визитной карточкой российской эстрадной культуры.Прекрасные вокалисты, талантливые танцоры, виртуозные инструменталисты погрузят Вас в атмосферу истинно народного искусства и яркого цыганского праздника. Выступление ансамбля «Цыганский двор» под руководством виртуозного скрипача, заслуженного артиста России Владимира Устиновскогоподарит Вам хорошее настроение изаряд энергии и бодрости на весь год!«Цыганская кочевая звезда» ансамбля оказалась счастливой: за тридцать лет коллектив побывал на гастролях в тридцати странах мира.Исполнение ансамблем старинных народных цыганских песен вызывает у слушателей восторженные эмоции. Многим романсам и песням «Цыганский двор» подарил вторую жизнь, сумев бережно перенести их из кочевой жизни своего народа на большую эстраду.Вряд ли можно лучше самого Владимира Устиновского передать суть творчества ансамбля: «В подлинной цыганской музыке есть удивительная магия, которая заставляет человека раскрыть свою душу, преобразиться. Конечно, я не могу сравнивать наши романсы с молитвами, но то, что люди покидают наши концерты просветлёнными – это правда…».Художественный руководитель з. а. России Владимир Устиновский и ансамбль «Цыганский Двор» поздравляют с НОВЫМ ГОДОМ и ждут встречи с почитателями цыганского искусства.Начало в 18.00. Продолжительность концерта два часа 20 мин. с одним антрактом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164164-news.html