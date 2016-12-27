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Диана Арбенина представила новую композицию "Не люблю"

Группа "Ночные снайперы" вместе с Дианой Арбениной устроили квартирник в студии "Нашего Радио", где певица представила новую композицию "Не люблю". Новогодний выпуск прошел под темой "Последний Герой. Акустика редких людей".

Диана Арбенина представила новую композицию "Не люблю"

Согласно традиции Дианы Арбениной, которая установила ее порядка 13 лет назад, певица презентовала широким массам новую композицию под названием "Не люблю". Презентация прошла во время квартирника, имевшего место в студии "Нашего Радио", где исполнительница и коллектив "Ночные снайперы" провели около трех часов, исполняя известные и давно забытые песни. Победители творческого конкурса смогли задавать Диане Арбениной вопросы, спеть с знаменитостью и наблюдать за происходящим. Около 150 счастливчиков первыми прослушали новую песню отечественной певицы на закрытой онлайн-трансляции.
Во время квартирника Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" исполнили хиты из альбомов "Солнце", "Голубой слон", а также "Выживут только влюбленные".


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