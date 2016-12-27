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Эксперты назвали самых сексуальных мужчин 2016 года

Эксперты портала LIFE составили список наиболее привлекательных и обсуждаемых мужчин 2016 года. В рейтинге издания оказались как иностранные секс-символы, так и отечественные красавчики, которые вызывают восторг у представительниц слабого пола.

Эксперты назвали самых сексуальных мужчин 2016 года

Одним их первых в списке оказался Илон Маск, который может похвастаться не только внушительным состоянием, но и своей выдающейся харизмой. Изобретатель готов воплощать самые безумные идеи, в том числе полет на Марс. Далее разместился певец Сергей Лазарев, чья популярность после "Евровидения" только подскочила. Также не остался без внимания Джуд Лоу, отлично воплотивший образ разгульного священнослужителя в сериале "Молодой папа". Удивлением года для экспертов стал Андрей Малахов, который летом обзавелся Instagram и показал, что под смокингом у него скрывается отличная фигура. В топ-5 попал скандальный рэпер Канье Уэст.
Кроме того, в список "горячих" мужчин попали Дени Бажан, Зейн Малик, экс-избранник Лидси Лохан Егор Тарабасов, одинокий, но по-прежнему прекрасный Брэд Питт, а также Иван Яковский, Эдди Редмэйн, Павел Прилучный и Конор Макгрегор.


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