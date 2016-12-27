"Дом-2" сегодня 2016, новости 27 декабря: слухи и сплетни на 6 дней раньше эфира

Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодня, 27 декабря 2016 года, сообщают о множестве событий, среди которых можно выделить следующие: поклонники оказались неготовы к решению Андрея Назарова покинуть телестройку. Антон Гусев не стал скрывать правды, заметив, что Евгения Феофилактова не создана для полноценной семьи.— Антон Гусев несколько дней назад оставил очень интригующий комментарий под рекламой магазина для малышей, что сразу же сопроводило волну предположений со стороны поклонников о том, что Виктория Романец находится в "интересном положении". И хотя изначально поверить в такой поворот было крайне затруднительно, но с течением времени ситуация стала проясняться. Теперь все чаще фанаты приходят к выводу, что девушка действительно вынашивает малыша. На одном из снимков отчетливо проглядывается округлившийся живот. Но нашлись и те комментаторы, которые осудили Гусева, припомнив ему тот момент, что он еще не разошелся официально с Евгением Феофилактовой.— Екатерина Гужвинская, за личной жизнью которой пристально следят поклонники, накануне призналась, что не успевает подготовиться к наступающим новогодним праздникам. "До Нового года осталось несколько дней, а у нас еще даже елка не стоит, да, Вова Гаути? И вообще отмечать не знаем где, и платье еще не купила. В общем, я к Новому Году совсем не готова. Вот хоть фотки будут около елки. Кто и как будет отмечать предстоящий праздник? У кого этот Новый год будет не только в обществе оливье и запеченной курицы?!" - поведала девушка.— Денис Баранов и Андрей Назаров не стали скрывать, что ожидали именно такого женского прихода, который пришел накануне. Особенно их не поразил тот факт, что среди новеньких участниц нашлось место их бывшим возлюбленным. Однако молодым людям не предоставили возможность попробовать построить отношения в новый раз, потому что участники отказались оставлять девушек на поляне. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина заметила, что Андрею и Денису нужно бороться и искать свое личное счастье, а не ожидать чего-то готового. В итоге парни обиделись на протестные настроения коллектива и приняли решение добровольно уйти с проекта.— Вскоре Андрей Назаров высказался о своем решении уйти с телестройки. "Да я покинул проект. Был женский приход. Пришли ко мне и Денису. Мы всеми силами хотели, чтобы остались обе девочки, но сказали, одна уйдёт в любом случае. Мы дали слово на лобном, что если хоть одна уходит, то мы уходим все в 4. В итоге так и вышло. Коллектив и ведущие приняли решение оставить лишь одну. Мы сдержали своё слово. Очень жаль, что все закончилось именно так. Хочу отдельно поблагодарить все руководство, ведущих и коллектив за предоставленную возможность! Спасибо всем вам! С наступающим!" - написал в интернете Андрей.— Мария Адоевцева призналась, что с каждым новым годом ей становится все сложнее верить в чудеса. "Новый год грядет очередной. Да сколько их было уже таких незабываемых и почти все помню, но самые в памяти прижившиеся - из младенчества, когда помнишь запах елочки и вкус любимой шоколадки, когда не спишь в полночь как взрослый и все кажется вокруг жутко волшебным, когда веришь в деда мороза, хоть украдкой и видел как мама старательно прячет уже накануне найденный в шкафу подарок, но все равно веришь в этого мифического деда мороза, надо же во что то верить ребенку, чудеса то и правда повсюду, их не может не быть! А вот сейчас сложнее с этим, когда сердце уже изрядно поистерзалось в этом большом и таком необузданном мире, но верить все равно надо во что-то хорошее и доброе, надо все равно продолжать на все глядеть глазами ребёнка, чтобы невзирая ни на какие волны мира сего уметь удивляться мелочам и радоваться простому, сколько нам ещё таких новогодних ночей отмерено, откуда же нам знать, вот и пусть каждая такая ночь, хоть одна ночь в году, будет родом из детства, прекрасного, далекого и только нашего... С наступающим волшебством, милые мои друзья!" - пояснила Мария.

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