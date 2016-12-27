Алла Пугачева готовится выпустить новую композицию

Алла Пугачева в преддверии новогодних праздников готовится представить широким массам свою новую композицию. По данным масс-медиа, услышать песню публика сможет уже в январе 2017 года в рамках шоу "МаксимМаксим".
Несмотря на то, что Алла Пугачева завершила концертные выступления, она периодически появляется на телевидении и даже, как оказалось, создает новые песни. Так, уже в январе будущего года поклонники Примадонны получат возможность насладиться очередными творением кумира. Эксклюзивную песню знаменитость представит общественности во время своего визита на программу "МаксимМаксим", ведет которую ее супруг Максим Галкин. Как ожидается, помимо Аллы Пугачевой гостями праздничного выпуска шоу станут также такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и другие отечественные исполнители. Между тем, ранее эксперты озвучили, за сколько Примадонна и ее возлюбленный готовы выступить перед гостями в новогоднюю ночь. Примечательной, что за дуэт звезд заказчикам придется отдать больше.
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