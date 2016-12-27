Авторизация
 
  • 14:57 – Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад 
  • 14:44 – Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово 
  • 14:42 – Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год 
  • 14:42 – Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее 


Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма

Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
Дана Борисова
Дана Борисова устала от слухов, которые распространяют о ней в Сети. Телеведущая решила обратиться в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинит недоброжелателей в клевете. В Интернете не раз появлялась информация, что женщина злоупотребляет спиртным чуть ли не в присутствии своей дочери Полины. Сама звезда отрицает такие данные, объясняя, что их распространяют «хейтеры». 

«Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной», — призналась Борисова.


Дана напомнила историю, в которой был задействован участник проекта «Дом-2» Денис Козлевич. По словам женщины, он оболгал ее, сообщив общественности, что она оставляет дочь без присмотра. Дана Борисова впала в отчаяние после скандала
«Посмотрите мой «Инстаграм», я всегда с Полиной! Я все деньги трачу на репетиторов для дочери. Полина для меня самое главное в жизни. Я просто опасаюсь, что органы опеки начитаются в Интернете про меня всякой ерунды и отнимут у меня Полину. А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон», — отметила Дана.



Напомним, что Борисова столкнулась с агрессией в свой адрес вскоре после расставания с бойфрендом Александром Морозовым. В эфире одного из телеканалов мужчина рассказал, что Дана совсем не заботится о своей дочке. Спустя какое-то время после трансляции передачи телеведущая назвала обвинения клеветой. «Сколько можно меня унижать! Оставьте меня в покое», – такой пост оставила Борисова на страничке в социальной сети. Женщина утверждает, что заботится о ребенке, а также сама оплачивает школу Полины и ее подготовительные занятия.

Поклонники желают ей сил и терпения. «Я безумно люблю своего ребенка и не позволю лишить меня моего смысла жизни, моей Полинки», — предупредила Дана, общаясь с изданием «Комсомольская правда».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164042-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 375
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 993
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 986
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 781
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 652
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 590
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 577
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 555
  • 0
Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад
  • 14:57
  • 0
  • 0
Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово
  • 14:44
  • 0
  • 0
Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год
  • 14:42
  • 0
  • 0
Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее
  • 14:42
  • 0
  • 0
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мужское / Женское. Что год Петуха нам готовит? 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад
  • 14:57
  • 0
  • 0
Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово
  • 14:44
  • 0
  • 0
Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год
  • 14:42
  • 0
  • 0
Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее
  • 14:42
  • 0
  • 0
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мужское / Женское. Что год Петуха нам готовит? 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров