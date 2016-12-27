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«Пусть говорят» признана программой года

«Пусть говорят» признана программой года
Программа «Пусть говорят» остается самой популярной в стране
Всероссийский центр изучения общественного мнения традиционно подвел итоги уходящего года. Лучшим телевизионным проектом жители нашей страны вновь назвали ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». За него проголосовали 11% опрошенных россиян. За этот год команда передачи смогла подготовить для зрителей эксклюзивные выпуски, приглашая в студию гостей с мировым именем.

Свои тайны Андрею Малахову доверяли такие знаменитости как Линдси Лохан, которая рассказала о расставании с русским миллионером Егором Тарабасовым, Стивен Сигал и многие другие. Второе и третье место по результатам ВЦИОМ заняли также программы Первого канала – музыкальный конкурс «Голос» и «Новости». 


Наиболее интересным сериалом для зрителей в этом году стала вторая часть «Мажора» с Павлом Прилучным в главной роли, которая вышла в середине ноября. Как рассказывал артист, 12 серий они снимали практически три месяца. Многие поклонники картины с нетерпением ждали продолжения первой части. Павел Прилучный: «Сын не в восторге от того, чем я занимаюсь»

«Из-за довольно долгого перерыва в какой-то момент мне показалось, что второго сезона уже не будет. Некоторые же сразу начинают писать продолжение, а в нашем случае произошло все по-другому. Так что предложение снимать следующий сезон стало неожиданным для всех. Мне приятно было вернуться в этот проект, работал в удовольствие. Над вторым сезоном трудилась почти та же команда, что и над первым, кроме режиссера Константина Статского. У него были другие съемки, поэтому на его месте появились два молодых режиссера – Максим Полинский и Николай Булыгин. Они молодые, амбициозные», — рассказывал звезда сериала «Мажор» «СтарХиту».
Также россияне не обделили вниманием и такие работы как «След» и «Универ», а популярными фильмами опрошенные посчитали «28 панфиловцев» режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопы. 4% респондентов отметили картину «Экипаж», главную роль в котором сыграл известный актер Данила Козловский. Сам артист занял первое место по популярности, собрав 5% голосов. Такой же показатель и у Сергея Безрукова.  



Самыми яркими и обсуждаемыми персонами стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, триумфатор «Евровидения» Сергей Лазарев и Алла Пугачева. Из спортсменов за этот год публике больше всего запомнилась Елена Исинбаева.

Главным человеком в мире политики по-прежнему остается президент Российской Федерации Владимир Путин. Он набрал 65% голосов всех участвующих в опросе ВЦИОМ. Также весомой персоной считают министра иностранных дел Сергея Лаврова, а так же Владимира Жириновского, лидера партии ЛДПР. Мировым событием уходящего года 33% россиян считают войну в Сирии, президентские выборы в США, а также спортивные события.


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