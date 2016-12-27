Авторизация
 
  • 13:18 – Италия на украинской кухне: сырные равиоли с тыквенным муссом 
  • 13:17 – Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фотоснимок в сексуальном боди 
  • 13:17 – Советы для веселья: Лучшие способы занять гостей на Новый год 2016 
  • 13:10 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК 


Последние новости Татфондбанка 27 декабря: правительство Татарстана извещало о проблемах банка еще два года назад

Последние новости Татфондбанка 27 декабря: проблемы Татфондбанка начались еще два года назад, а не после того, как «Пересвет» оказался в глубоком кризисе, — сообщает ТАСС. Как оказалось, татарское правительство направляло в Центробанк сообщения о трудностях в работе организации еще в 2014 году, о чем недавно лично рассказал Рустам Минниханов.
По словам Миннихинова, была проведена предварительная проверка работы банка и всей банковской системы Татарстана. Местные специалисты пришли к выводу, что Татфондбанку требуется поддержка. После этого был направлен соответствующий запрос в Центральный Банк с просьбой предпринять реальные действия по отношению к банковской системе Татарстана. Очевидно, поддержки со стороны ЦБ не последовало. Минниханов объясняет, что в результате возникших проблем, банки, которые не обладали большой ликвидностью, столкнулись с большими проблемами на местном уровне.

Недавно стало известно, что Центробанк намеревается финансово поддержать Татфондбанк и другие региональные кредитные организации. На поддержку банковского сектора может быть выделено около 120 миллиардов рублей.

Этой суммы хватит не только, чтобы покрыть задолженность перед клиентами Татфондбанка, но еще и чтобы запустить организацию, вернув ее к работе. Кроме того, часть денег, очевидно, планируется выделить и для других банковских организаций.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164017-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 375
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 980
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 970
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 770
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 649
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 576
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 575
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 554
  • 0
Италия на украинской кухне: сырные равиоли с тыквенным муссом
  • 13:18
  • 0
  • 0
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фотоснимок в сексуальном боди
  • 13:17
  • 0
  • 0
Советы для веселья: Лучшие способы занять гостей на Новый год 2016
  • 13:17
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК
  • 13:10
  • 0
  • 0
Грандиозный скандал: украинские политики и их любовницы взорвали интернет — фото, видео шокируют мир
  • 13:03
  • 0
  • 0
Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016
  • 12:57
  • 0
  • 0
Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира
  • 12:57
  • 0
  • 0
Яна Земит считает, что ее муж идеальный папа
  • 12:56
  • 0
  • 0
Италия на украинской кухне: сырные равиоли с тыквенным муссом
  • 13:18
  • 0
  • 0
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фотоснимок в сексуальном боди
  • 13:17
  • 0
  • 0
Советы для веселья: Лучшие способы занять гостей на Новый год 2016
  • 13:17
  • 0
  • 0
Грандиозный скандал: украинские политики и их любовницы взорвали интернет — фото, видео шокируют мир
  • 13:03
  • 0
  • 0
Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016
  • 12:57
  • 0
  • 0
Новости России и мира сегодня, 27 12 2016: обзор главных событий, последние новости России и мира на сегодня, 27 декабря, свежие новости России и мира
  • 12:57
  • 0
  • 0
Яна Земит считает, что ее муж идеальный папа
  • 12:56
  • 0
  • 0
На Кубани имя Елизаветы Глинки присвоили частному хоспису
  • 12:51
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров