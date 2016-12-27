Последние новости Татфондбанка 27 декабря: правительство Татарстана извещало о проблемах банка еще два года назад

Последние новости Татфондбанка 27 декабря: проблемы Татфондбанка начались еще два года назад, а не после того, как «Пересвет» оказался в глубоком кризисе, — сообщает ТАСС. Как оказалось, татарское правительство направляло в Центробанк сообщения о трудностях в работе организации еще в 2014 году, о чем недавно лично рассказал Рустам Минниханов. По словам Миннихинова, была проведена предварительная проверка работы банка и всей банковской системы Татарстана. Местные специалисты пришли к выводу, что Татфондбанку требуется поддержка. После этого был направлен соответствующий запрос в Центральный Банк с просьбой предпринять реальные действия по отношению к банковской системе Татарстана. Очевидно, поддержки со стороны ЦБ не последовало. Минниханов объясняет, что в результате возникших проблем, банки, которые не обладали большой ликвидностью, столкнулись с большими проблемами на местном уровне.
Недавно стало известно, что Центробанк намеревается финансово поддержать Татфондбанк и другие региональные кредитные организации. На поддержку банковского сектора может быть выделено около 120 миллиардов рублей.
Этой суммы хватит не только, чтобы покрыть задолженность перед клиентами Татфондбанка, но еще и чтобы запустить организацию, вернув ее к работе. Кроме того, часть денег, очевидно, планируется выделить и для других банковских организаций.
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