Бойфренд Джорджа Майкла рассказал о смертельно опасной зависимости возлюбленного

Долгое время Джордж Майкл пытался бороться с зависимостью. При этом СМИ отмечают, то остановка сердца, какая была у певца, является частой причиной смерти среди тех людей, которые употребляют запрещенные вещества.Бойфренд не стал осуждать своего возлюбленного. Ему бы хотелось, чтобы люди запомнили его таким, каким он был, а именно замечательным человеком.Напомним, что о смерти Джорджа Майкла стало известно в минувшее воскресенье, 25 декабря. Его жизнь оборвалась на 54-м году жизни. Сегодня общественность прощается с мировой знаменитостью.

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