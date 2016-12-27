Данила Козловский рассказал о работе над фильмом «Викинг»

Известный российский актер Данила Козловский, исполнивший главную роль в фильме «Викинг», рассказал о работе над проектом и о том, как встречает Новый год. Помимо этого Козловский в своем интервью отметил, что главное в работе над фильмом – природа внутренних чувств и переживания героя.
Рассказывая о «Викинге», который выйдет на большие экраны в этот четверг, 29 декабря, Козловский отметил, что картина не должна оскорбить никакие группы общественников, как это было с «Матильдой». Козловский отметил, перед началом съемок была проделана колоссальная работа по поиску фактов из жизни князя Владимира, были тщательно изучены норвежские, скандинавские, древнерусские песни, эпос, но фильм, говорит Козловский, все же носит художественный, а не исторический характер, поэтому акцент делается на чувствах и характерах героев, а не на реальных событиях.
Также актер поведал о том, что обычно Новый год он отмечает не в России, но 2017 Козловский встретит не традиционно для себя внутри страны.
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