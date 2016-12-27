Путин вручил Миронову и Мацуеву ордена

Согласно указу Владимира Путина, группа деятелей культуры удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который вручается за многолетнюю продуктивную деятельность в области культуры и искусства РФ. Данным орденом был награжден глава Государственного театра наций Евгений Миронов, а также директор Московской творческой мастерской и композитор Алексей Рыбников, а также многие другие культурные деятели.Награду также получили пианист и солист филармонии Москвы Денис Мацуев, глава размещенного на Цветном бульваре цирка Москвы Максим Никулин, артисты театра Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.

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