Путин вручил Миронову и Мацуеву ордена

Владимир Путин торжественно наградил актера и художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова и пианиста Дениса Мацуева орденами за особые заслуги. Об этом стало известно благодаря сообщению на онлайн-портале Кремля.
Согласно указу Владимира Путина, группа деятелей культуры удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который вручается за многолетнюю продуктивную деятельность в области культуры и искусства РФ. Данным орденом был награжден глава Государственного театра наций Евгений Миронов, а также директор Московской творческой мастерской и композитор Алексей Рыбников, а также многие другие культурные деятели. Награду также получили пианист и солист филармонии Москвы Денис Мацуев, глава размещенного на Цветном бульваре цирка Москвы Максим Никулин, артисты театра Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.
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