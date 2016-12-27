Хороший друг Сергея Бодрова рассказал о семье актера

Знакомство Сергея Кушнерева с Сергеем Бодровым произошло на программе «Взгляд», когда им довелось проводить совместную работу. В результате они стали добрыми друзьями на долгие годы. В дальнейшем это проявилось и в приглашении главреда телекомпании «ВИД» на крестины детей в качестве крестного. И даже спустя годы после смерти Бодрова-младшего, Кушнерев поддерживает связь с его семьей, восхищаясь супругой актера и его наследниками – Ольгой и Сашей.По словам близкого друга Сергея Бодрова, Саша, как и ее отец, любит все раскладывать по полочкам и прятать, запрещая их трогать. Олю он описывает, как довольно вдумчивую, несмотря на ее внешнюю простоту. Сергей Кушнерев отметил, что дети актера по-своему похожи на своего покойного отца.

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