Хороший друг Сергея Бодрова рассказал о семье актера

Близкий друг Сергея Бодрова дал интервью, в котором рассказал о жизни родных покойного актера спустя 15 лет после его гибели. Кроме прочего он поведал, на кого похожи дети знаменитости.
Знакомство Сергея Кушнерева с Сергеем Бодровым произошло на программе «Взгляд», когда им довелось проводить совместную работу. В результате они стали добрыми друзьями на долгие годы. В дальнейшем это проявилось и в приглашении главреда телекомпании «ВИД» на крестины детей в качестве крестного. И даже спустя годы после смерти Бодрова-младшего, Кушнерев поддерживает связь с его семьей, восхищаясь супругой актера и его наследниками – Ольгой и Сашей.
По словам близкого друга Сергея Бодрова, Саша, как и ее отец, любит все раскладывать по полочкам и прятать, запрещая их трогать. Олю он описывает, как довольно вдумчивую, несмотря на ее внешнюю простоту. Сергей Кушнерев отметил, что дети актера по-своему похожи на своего покойного отца.
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