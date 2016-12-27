Парень Джорджа Майкла прокомментировал трагическую смерть артиста

Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мирно лежащим в кровати. Я всегда буду по тебе скучать.Отношения Джорджа Майкла и Фади Фаваза продлились пять лет, хотя они и не выставляли напоказ их. Трагическая кончина музыканта навсегда их разлучила.Напомним, что сейчас также обсуждают новость о том, что на могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы.

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