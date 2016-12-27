Парень Джорджа Майкла прокомментировал трагическую смерть артиста

Вчера весь мир шокировала новость о том, что на 54-м году жизни скончался британский музыкант Джордж Майкл. Поклонники по всему миру скорбят и с благоговением смотрят лучшие клипы артиста. Звездные коллеги выражают соболезнования семье Джорджа Майкла, а бойфренд музыканта до сих пор не может поверить, что эта трагедия произошла и это все не страшный сон.
Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мирно лежащим в кровати. Я всегда буду по тебе скучать. Отношения Джорджа Майкла и Фади Фаваза продлились пять лет, хотя они и не выставляли напоказ их. Трагическая кончина музыканта навсегда их разлучила.
Напомним, что сейчас также обсуждают новость о том, что на могиле Жанны Фриске установили памятник и бронзовую скульптуру в полный рост певицы.
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