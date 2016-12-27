Родив сына, Ксения Собчак изменила райдер и расценки на корпоративы

Поскольку в семье Собчак-Виторган появился новый член семьи, у журналистки и телеведущей Ксении Собчак выросли потребности. Из уст ее директора прозвучали подробности нового райдера звезды.В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек. В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука.В связи с ремонтами в доме и квартире, а также новыми тратами на малыша, Ксения Собчак, недавно рассказавшая о первых ощущениях после месяца материнства, решила увеличить свои расценки.Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены — если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет.Такую информацию рассказал директор концертного отдела компании «Кремль концерт» Сергей Лавров. И естественно, даже с повышенными ценами на Ксению Собчак в качестве телеведущей всегда будет спрос.Напомним, что сейчас также активно обсуждают сенсационную новость о том, что певец Сергей Лазарев скрывал сына 2,5 года от публики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163954-news.html