Родив сына, Ксения Собчак изменила райдер и расценки на корпоративы

Несмотря на то, что Ксению Собчак осуждают за то, что она якобы мало времени уделяет новорожденному сыну, 35-летняя Ксения Собчак после родов категорически пересмотрела свое отношение к детям и к жизни к целом. Ранее 100-процентный трудоголик, сейчас в приоритете Ксении ребенок. На днях стало известно, как изменился ее райдер и расценки на корпоративы после того, как она впервые стала мамой.
Поскольку в семье Собчак-Виторган появился новый член семьи, у журналистки и телеведущей Ксении Собчак выросли потребности. Из уст ее директора прозвучали подробности нового райдера звезды.
В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек. В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука. В связи с ремонтами в доме и квартире, а также новыми тратами на малыша, Ксения Собчак, недавно рассказавшая о первых ощущениях после месяца материнства, решила увеличить свои расценки.
Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены — если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет. Такую информацию рассказал директор концертного отдела компании «Кремль концерт» Сергей Лавров. И естественно, даже с повышенными ценами на Ксению Собчак в качестве телеведущей всегда будет спрос.
Напомним, что сейчас также активно обсуждают сенсационную новость о том, что певец Сергей Лазарев скрывал сына 2,5 года от публики.
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