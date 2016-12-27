Федор Бондарчук впервые рассказал о разводе и новом романе: «Я был свободен, когда встретил Паулину»

Впервые Федор Бондарчук прокомментировал скандальный развод со Светланой Бондарчук и новый роман. Интервью появилось в журнале Hello!, где главным редактором является его бывшая жена Светлана. Она же, кстати, и освещала первый выход в свет Паулины и Федора на «Кинотавре». Так что можно сделать вывод, что отношения у бывших супругов на зависть всем отличные.Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абсолютное вранье. Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать.Это значит, что пара, как и в случае с Потапом и Горовой, решила не говорить о расставании публично, но давно жила своей жизнью. Сейчас Федор Бондарчук с уверенностью смотрит в новое будущее с возлюбленной Паулиной Андреевой, с которой они скоро поженятся в Испании.Напомним, о романе Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой стало известно в конце прошлого года. В марте 2016 режиссер и его бывшая жена Светлана Бондарчук подали на развод после 25 лет брака. У них есть сын и дочь.К слову, недавно Паулина Андреева рассказал про Федора Бондарчука «настоящего».

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