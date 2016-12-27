Ольга Бузова после развода удивила болезненным видом (ФОТО)

Популярная российская телеведущая из «Дома-2» Ольга Бузова переживает сейчас не самые лучшие времена. Она рассталась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, на почве его измен. Несмотря на всю свою загруженность и активность, организм Бузовой недавно дал сбой и она даже угодила на больничную койку. На днях она снова поразила поклонников ужасающе болезненным видом.
Не секрет, что Ольга Бузова очень тяжело переживает развод с Дмитрием Тарасовым и не раз устраивала истерики и даже рыдала на курорте. Кое-кто из поклонников видел, как Ольга даже заливала горе алкоголем. Поэтому после фото ниже некоторые поклонники телеведущей предположили, что ее лицо выглядело «опухшим» из-за того, что она накануне съемки перебрала с алкоголем. По другой версии, 30-летняя звезда ТВ делала уколы красоты, сразу после которых на некоторое время сильно опухает лицо.
Более «гуманные» поклонники Ольги Бузовой допустили, что она просто еще не выздоровела после острого бронхита. Сейчас Ольга продолжает активно работать, так как ей нужно поправить материальное состояние. Напомним, что после развода с Тарасовым она не получит никакой компенсации, так как все имущество было записано на футболиста и его маму, даже подарки после ухода он забрал у Ольги. Поэтому у телеведущей из «Дома-2» есть дополнительная мотивация работать. Ее песня «Под звуки поцелуев» бьет все рекорды, а Инстаграм скоро превзойдет Тимати и Самбурскую по количеству подписчиков.
Напомним, что недавно, говоря про развод с Тарасовым, Ольга Бузова призналась, что сама во всем виновата.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163952-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.