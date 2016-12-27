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Ольга Бузова после развода удивила болезненным видом (ФОТО)

Ольга Бузова после развода удивила болезненным видом (ФОТО)

Популярная российская телеведущая из «Дома-2» Ольга Бузова переживает сейчас не самые лучшие времена. Она рассталась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, на почве его измен. Несмотря на всю свою загруженность и активность, организм Бузовой недавно дал сбой и она даже угодила на больничную койку. На днях она снова поразила поклонников ужасающе болезненным видом.

Не секрет, что Ольга Бузова очень тяжело переживает развод с Дмитрием Тарасовым и не раз устраивала истерики и даже рыдала на курорте. Кое-кто из поклонников видел, как Ольга даже заливала горе алкоголем. Поэтому после фото ниже некоторые поклонники телеведущей предположили, что ее лицо выглядело «опухшим» из-за того, что она накануне съемки перебрала с алкоголем. По другой версии, 30-летняя звезда ТВ делала уколы красоты, сразу после которых на некоторое время сильно опухает лицо.
Ольга Бузова после развода удивила болезненным видом (ФОТО)


Более «гуманные» поклонники Ольги Бузовой допустили, что она просто еще не выздоровела после острого бронхита. Сейчас Ольга продолжает активно работать, так как ей нужно поправить материальное состояние. Напомним, что после развода с Тарасовым она не получит никакой компенсации, так как все имущество было записано на футболиста и его маму, даже подарки после ухода он забрал у Ольги. Поэтому у телеведущей из «Дома-2» есть дополнительная мотивация работать. Ее песня «Под звуки поцелуев» бьет все рекорды, а Инстаграм скоро превзойдет Тимати и Самбурскую по количеству подписчиков.

Ольга Бузова после развода удивила болезненным видом (ФОТО)


Напомним, что недавно, говоря про развод с Тарасовым, Ольга Бузова призналась, что сама во всем виновата.


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