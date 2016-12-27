Новости шоу-бизнеса сегодня, 27 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 27.12.2016

Последние новости шоу-бизнеса, информирующие о событиях из жизни российских звезд, сообщают сегодня, 27 декабря, о следующих моментах: Дана Борисова откровенно призналась, что опасается за свою дочку. Федор Бондарчук рассказал о своем статусе в момент знакомства с Паулиной Андреевой. Нюша раскрыла некоторые детали о своем избраннике.Популярная телеведущая Дана Борисова в очередной раз приковывает внимание к своей персоне из-за скандальной ситуации. Теперь девушка объявила войну хейтерам, которые распускают в интернете гадкие слухи о ней. В первую очередь критики указывают на то, что якобы Дана стала злоупотреблять алкогольными напитками и совершенно не выполняет свои материнские обязанности. Конечно же, ведущая сильно переживает по этому поводу. Начала свое развитие эта история с того, что в ноябре на одном из шоу бывший бойфренд Даны Александр Морозов и участник «Дома-2» Денис Козлович рассказали о том, что ведущая злоупотребляет алкоголем, страдает провалами в памяти и запросто может оставить 9-летнюю дочь дома одну.После услышанной, как поясняет Борисова, лжи в свой адрес, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы о клевете. Однако на этом скандальная составляющая не покинула историю. Дана сейчас реально опасается за свою дочь, так как не исключает, что ребенка могут забрать органы опеки и попечительства. Телезвезда пояснила, что не употребляет алкоголь, а чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на ее образ жизни. В частности, каждый день Дана водит автомобиль. Также она добавила, что делает все возможное, чтобы быть примерной матерью.Новоиспеченные отношения между актрисой Паулиной Андреевой и режиссером Федором Бондарчуком оказались в центре внимания общественности по той причине, что критики указывали на то, что молодая Паулина увела Федора из семьи. Мол, именно эта девушка стала "яблоком раздора" в семейных отношениях Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Но теперь выясняется, что ничего подобного не было. В тот момент, когда Бондарчук начал встречаться с Андреевой, он уже был полностью свободен. Режиссер добавил, что несколько лет не находился в отношениях со Светланой, когда встретил в первый раз Паулину, с которой теперь планирует сыграть свадьбу.Напомним, впервые об отношениях Паулины и Федора заговорили в марте 2016 года, тогда как в начале лета молодая артистка представила нового избранника своим родителям. Из последних новостей по этой теме можно выделить ближайшую свадьбу Бондарчука и Андреевой, точная дата проведения которой держится в секрете.Известная певица Нюша самым тщательным образом охраняет свою личную жизнь, куда запрещает "входить посторонним". Даже самые преданные поклонники исполнительницы не знают, с кем она встречается и вообще есть ли у нее серьезные отношения. Однако недавно Нюша пренебрегла собственными устоями и рассказала о романе с влиятельным мужчиной. Девушка объяснила, что недавно окончательно для себя решила, что ей будет некомфортно в личной жизни с представителем шоу-бизнеса. В итоге Нюша остановилась на том избраннике, который хоть и не является представителем медиа, но в другой профессии - успел состояться. Какие-либо другие детали артистка старается не приводить.Несмотря на то, что певица тщательно скрывает свою личную жизнь, осведомленные источники из ее окружения объясняют, что речь идет о Игоре Сивове, являющемся генеральным советником Международной федерации студенческого спорта.

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