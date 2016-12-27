Бузова и Тарасов разводятся, новости сегодня, 27 декабря: телеведущая ищет защитника

Совсем немного времени остается до того момента, когда телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов будут разведены официально. В конце декабря пару больше не будут связывать узы брака.Тем временем, личная жизнь Ольги и Дмитрия продолжает оставаться в центре внимания поклонников. В своем недавнем интервью ведущая телепроекта "Дом-2" призналась, что занята поисками настоящего защитника, а не полузащитника, как бы намекая на футбольную специальность своего экс-возлюбленного Дмитрия Тарасова. Вместе с этим Бузова добавила, что у нее нет грязного белья, за которым буквально охотятся некоторые светские хроникеры.Спустя несколько недель после объявления известия о расставании футболиста и телеведущей, Ольга поняла, что нет никакого смысла скрывать от общественности подробности развалившейся семьи. С недавних пор она на каждом шагу пытается упрекнуть Тарасова, сетуя на его негативные качества."Я такой человек: если мне хорошо, не могу молчать, а если больно, то не могу сдерживать слез. Я настоящая. И когда я люблю,то люблю на весь мир. Наверное, в этом и была моя ошибка, потому что что-то нужно оставлять для себя", - подчеркнула Бузова.Отныне телезвезда кардинальным образом меняет свою линию поведения. "Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника", - отметила девушка, уколов бывшего избранника в очередной раз.Несколько дней назад, к слову сказать, телеведущая предстала в весьма неожиданном образе. Ее лицо оказалось чрезмерно опухшим. Поклонники предположили, что Бузова перебрала с алкоголем, либо же сказались последствия недавней простуды. В своем блоге девушка признавалась, что на пару дней выбилась из рабочих процессов, потому что повышенная температура тела и общая усталость - не позволяли ей трудиться в прежнем темпе. В частности, она демонстрировала себя запечатленную на диване с протянутой рукой, в которую была вставлена игла капельницы. В подписи к фотографии Бузова уточнила, что у нее крайне неприятный диагноз - острый бронхит.

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