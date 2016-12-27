Откровенное видео с участием сестры Ким Кардашьян взорвало соцсети

19-летняя Кайли Дженнер вновь эпатировала публику, снявшись полуобнаженной в эротическом видео. Проект традиционно проходил с участием фотографа Саши Самсоновой, часто снимающей сестру Ким Кардашьян. К созданию видео также руку приложил и бойфренд Кайли — рэпер Tyga.Более детально ознакомится с откровенным роликом можно на видохостинге Vimeo.

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