Экс-супруг Алены Кравец хочет лишить ее дочери навсегда

Накануне Нового года Алена Кравец надеялась увидеть свою дочь Даниэллу и мечтала провести с ней хотя бы несколько дней, но осуществиться мечтам, было не суждено. Бывший муж не только не разрешает Алене Кравец видеться с малышкой, а даже запрещает им общаться по телефону, но и это еще не все, он хочет отправить ребенка учиться в зарубежный пансион.По словам Алены Кравец, ее экс-супруг Руслан блокировал все средства связи с дочерью, и если раньше девочку мать могла увидеть, когда та посещала Школу эстетического развития, то теперь малышка на занятиях не появляется. Алена Кравец отправилась в загородный дом, где проживает Даниэлла, но пройти дальше шлагбаума ей не удалось.Охранник бывшего мужа рассказал актрисе, что на днях тот улетает встречать Новый год за границу, с собой он берет и Даниэллу. Предотвратить поездку Алена надеется, не дав разрешение на вывоз ребенка за границу, но получится ли это, для нее остается вопросом без ответа.

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