Экс-супруг Алены Кравец хочет лишить ее дочери навсегда

Бывший муж Алены Кравец намерен лишить ее дочери Даниэллы навсегда. Актриса думает, что если планы ее экс-супруга осуществятся, она больше никогда не увидит дочь Даниэллу.
Накануне Нового года Алена Кравец надеялась увидеть свою дочь Даниэллу и мечтала провести с ней хотя бы несколько дней, но осуществиться мечтам, было не суждено. Бывший муж не только не разрешает Алене Кравец видеться с малышкой, а даже запрещает им общаться по телефону, но и это еще не все, он хочет отправить ребенка учиться в зарубежный пансион.
По словам Алены Кравец, ее экс-супруг Руслан блокировал все средства связи с дочерью, и если раньше девочку мать могла увидеть, когда та посещала Школу эстетического развития, то теперь малышка на занятиях не появляется. Алена Кравец отправилась в загородный дом, где проживает Даниэлла, но пройти дальше шлагбаума ей не удалось.
Охранник бывшего мужа рассказал актрисе, что на днях тот улетает встречать Новый год за границу, с собой он берет и Даниэллу. Предотвратить поездку Алена надеется, не дав разрешение на вывоз ребенка за границу, но получится ли это, для нее остается вопросом без ответа.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163942-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.