Прохор Шаляпин решился на уколы красоты ради молодости

Прохор Шаляпин, российский певец, решился на уколы красоты. Свое намерение он объясняет желанием сохранить молодость.
Исполнитель признался журналистам, что переживает о своем решении, так как в России мужчинам не принято прибегать к услугам косметологов, однако его опасения о сохранении мужественности пересилило желание сохранить красоту и молодость. В проблемах с внешностью Прохора Шаляпина заподозрить сложно, однако он решил, что его лицу не хватает скульптурности и стройности.
Знакомые певца посоветовали ему звездного косметолога Ольгу Мороз. Она подтвердила мнение поклонников Шаляпина о том, что в каких-либо серьезных манипуляциях его лицо не нуждается, однако посоветовала немного убрать лишнюю влагу и жир, чтобы сделать овал более выраженным и скульптурным.
Стоит отметить, что услуги косметологов становятся все более популярным среди представителей сильного пола, которые приближены к шоу-бизнесу. Так, за своим лицом на кушетке специалиста ухаживают Брэд Питт, Том Круз, Микки Рурк и многие другие.
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