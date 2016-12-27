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Прохор Шаляпин решился на уколы красоты ради молодости

Прохор Шаляпин, российский певец, решился на уколы красоты. Свое намерение он объясняет желанием сохранить молодость.
Прохор Шаляпин решился на уколы красоты ради молодости


Исполнитель признался журналистам, что переживает о своем решении, так как в России мужчинам не принято прибегать к услугам косметологов, однако его опасения о сохранении мужественности пересилило желание сохранить красоту и молодость. В проблемах с внешностью Прохора Шаляпина заподозрить сложно, однако он решил, что его лицу не хватает скульптурности и стройности.

Знакомые певца посоветовали ему звездного косметолога Ольгу Мороз. Она подтвердила мнение поклонников Шаляпина о том, что в каких-либо серьезных манипуляциях его лицо не нуждается, однако посоветовала немного убрать лишнюю влагу и жир, чтобы сделать овал более выраженным и скульптурным.

Стоит отметить, что услуги косметологов становятся все более популярным среди представителей сильного пола, которые приближены к шоу-бизнесу. Так, за своим лицом на кушетке специалиста ухаживают Брэд Питт, Том Круз, Микки Рурк и многие другие.


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