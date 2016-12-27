Прохор Шаляпин решился на уколы красоты ради молодости

Исполнитель признался журналистам, что переживает о своем решении, так как в России мужчинам не принято прибегать к услугам косметологов, однако его опасения о сохранении мужественности пересилило желание сохранить красоту и молодость. В проблемах с внешностью Прохора Шаляпина заподозрить сложно, однако он решил, что его лицу не хватает скульптурности и стройности.Знакомые певца посоветовали ему звездного косметолога Ольгу Мороз. Она подтвердила мнение поклонников Шаляпина о том, что в каких-либо серьезных манипуляциях его лицо не нуждается, однако посоветовала немного убрать лишнюю влагу и жир, чтобы сделать овал более выраженным и скульптурным.Стоит отметить, что услуги косметологов становятся все более популярным среди представителей сильного пола, которые приближены к шоу-бизнесу. Так, за своим лицом на кушетке специалиста ухаживают Брэд Питт, Том Круз, Микки Рурк и многие другие.

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