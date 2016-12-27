Дочь помогла Юлии Началовой пережить расставание с мужем

Певица и актриса Юлия Началова смогла пережить расставание с мужем благодаря своей дочери. Об этом десятилетняя Вера Алдонина рассказала общественности в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Актриса и отечественная телеведущая Юлия Началова недавно, как известно, рассталась со своим гражданским мужем, спортсменом Александром Фроловым. Как рассказала впоследствии артистка, период разрыва отношений был нелегким для знаменитости, но пережить его помогла ее дочь Вера Алдонина. Как сказала девочка, она не желает видеть родительницу в слезах и уверена, что ее мать тоже это понимает, поэтому она искренне желает ей в Новом году настоящей любви и, что также немаловажно, большого счастья. Вера Алдонина также рассказала, что родственница не отчаивается из-за разрыва отношений и по-прежнему верит в лучшее. Сама Юлия Началова объяснила, что ее гражданский брак просто изжил себя, поэтому они с Александром Фроловым разошлись без предварительных скандалов и ссор.
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