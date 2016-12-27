Актриса Мария Кожевникова показала мужа

Известная актриса, а также общественный деятель показала фанатам своего супруга Евгения Васильева. В браке пара воспитывает двоих детей. Семья украсила обложку известного глянца Hello!.
В интервью Кожевникова рассказала, что буквально вымолила себе супруга у святой Матроны. Она просила, чтобы муж любил ее такой, какая она есть. Кожевникова также хотела, чтобы ей не пришлось ни под кого подстраиваться и постоянно молчать. У звезды «Универа», безусловно, есть плюсы и минусы, но в целом она считает себя неплохим и положительным человеком.
Муж Кожевниковой является специалистом в IT-сфере. Впервые в жизни актриса ощущает себя, как за каменной стеной. В браке с Евгением Васильевым Кожевникова избавилась от многих страхов и стала более раскрепощенной.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163939-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.