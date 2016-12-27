Актриса Мария Кожевникова показала мужа

В интервью Кожевникова рассказала, что буквально вымолила себе супруга у святой Матроны. Она просила, чтобы муж любил ее такой, какая она есть. Кожевникова также хотела, чтобы ей не пришлось ни под кого подстраиваться и постоянно молчать. У звезды «Универа», безусловно, есть плюсы и минусы, но в целом она считает себя неплохим и положительным человеком.Муж Кожевниковой является специалистом в IT-сфере. Впервые в жизни актриса ощущает себя, как за каменной стеной. В браке с Евгением Васильевым Кожевникова избавилась от многих страхов и стала более раскрепощенной.

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