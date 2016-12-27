Джордж Майкл, последние новости на 27 декабря: любовник артиста прокомментировал его смерть

Родные и близкие Майкла доселе не комментировали трагедию. Первым молчание прервал возлюбленный артиста Фади Фаваз. Он написал в своем Твиттере, что обнаружил Джорджа, мирно лежащим в своей постели в понедельник. Фади также пишет, что никогда не забудет это рождество и никогда не перестанет скучать по Джорджу.На заглавной фотографии Фади в его Твиттере он изображен вместе с Джорджом Майклом. К слову, любовники встречались последние пять лет.По стечению обстоятельств, в том же году, когда Джордж и Фади начали встречаться, Майкл попал в больницу с острой пневмонией. Тогда речь шла о том, что у Джорджа может исчезнуть голос, и тот больше никогда не смог бы петь. Однако врачи спасли жизнь и голос Майкла.Спустя пять лет он скончался в результате сердечного приступа, — как передают некоторые СМИ. Однако официальный диагноз артиста все еще не подтвержден.

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