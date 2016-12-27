Джордж Майкл, последние новости на 27 декабря: любовник артиста прокомментировал его смерть

Джордж Майкл, последние новости на 27 декабря: вчера, 26 декабря, весь мир всколыхнула ужасная новость – из жизни ушел легендарный поп-исполнитель Джордж Майкл, который посвятил творчеству практически всю свою жизнь. Артист скончался днем ранее, в понедельник – прямо на Рождество. Родные и близкие Майкла доселе не комментировали трагедию. Первым молчание прервал возлюбленный артиста Фади Фаваз. Он написал в своем Твиттере, что обнаружил Джорджа, мирно лежащим в своей постели в понедельник. Фади также пишет, что никогда не забудет это рождество и никогда не перестанет скучать по Джорджу.
На заглавной фотографии Фади в его Твиттере он изображен вместе с Джорджом Майклом. К слову, любовники встречались последние пять лет.
По стечению обстоятельств, в том же году, когда Джордж и Фади начали встречаться, Майкл попал в больницу с острой пневмонией. Тогда речь шла о том, что у Джорджа может исчезнуть голос, и тот больше никогда не смог бы петь. Однако врачи спасли жизнь и голос Майкла.
Спустя пять лет он скончался в результате сердечного приступа, — как передают некоторые СМИ. Однако официальный диагноз артиста все еще не подтвержден.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163938-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.